Рада проголосувала за законопроєкт № 12414, що обмежує повноваження НАБУ та САП
Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, що “фактично знищують незалежність НАБУ і САП”.
Законопроєкт № 12414 затвердили у Раді
За відповідний законопроєкт проголосували 263 народних обранці, повідомив депутат Ярослав Железняк.
– Ми блокували трибуну. За цей зашквар не голосували. Але мені дуже гидко та соромно за людей в залі, які з народних депутатів за 6 років скотилися до цього, – висловив своє обурення нардеп.
Згодом він повідомив, що зареєстрував блокувальну постанову щодо цього законопроєкту № 12414. Згідно з регламентом, зараз спікер не має права підписати ці зміни.
Що передбачає законопроєкт № 12414
В антикорупційних органах кажуть, що ці правки передбачають підпорядкування діяльності НАБУ та САП генеральному прокурору.
Основні зміни:
- генпрокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;
- має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;
- може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;
- сам вирішує спори про підслідність;
- самостійно підписує підозри топпосадовцям;
- керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки генпрокурор.
Нагадаємо, що раніше в офіційній заяві САП та НАБУ йшлося, що законопроєкт № 12414 становить пряму загрозу незалежності цих органів.