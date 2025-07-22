Рада проголосувала за законопроєкт № 12414, що обмежує повноваження НАБУ та САП

Верховна Рада проголосувала в цілому за законопроєкт № 12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, що “фактично знищують незалежність НАБУ і САП”.

Законопроєкт № 12414 затвердили у Раді

За відповідний законопроєкт проголосували 263 народних обранці, повідомив депутат Ярослав Железняк.

– Ми блокували трибуну. За цей зашквар не голосували. Але мені дуже гидко та соромно за людей в залі, які з народних депутатів за 6 років скотилися до цього, – висловив своє обурення нардеп.

Згодом він повідомив, що зареєстрував блокувальну постанову щодо цього законопроєкту № 12414. Згідно з регламентом, зараз спікер не має права підписати ці зміни.

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Що передбачає законопроєкт № 12414

В антикорупційних органах кажуть, що ці правки передбачають підпорядкування діяльності НАБУ та САП генеральному прокурору.

Основні зміни:

генпрокурор отримує доступ до всіх справ НАБУ або може надати такий доступ будь-якому іншому прокурору;

має право давати обов’язкові письмові вказівки детективам НАБУ і, в разі їх невиконання, змінювати підслідність, передаючи справу іншим органам;

може закрити розслідування на вимогу сторони захисту;

сам вирішує спори про підслідність;

самостійно підписує підозри топпосадовцям;

керівник САП втрачає право входити до групи прокурорів — це вирішує тільки генпрокурор.

Нагадаємо, що раніше в офіційній заяві САП та НАБУ йшлося, що законопроєкт № 12414 становить пряму загрозу незалежності цих органів.

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