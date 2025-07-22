НАБУ и САП будут работать: Зеленский прокомментировал подписание закона

Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал подписание закона №12414, заверив, что антикоррупционные органы продолжат работу.

Об этом он сообщил в вечернем видеообращении.

Зеленский о подписании закона №12414

Глава государства сообщил, что провел разговор с руководителем НАБУ Семеном Кривоносом, прокурором САП Александром Клименко, генпрокурором Русланом Кравченко, главой Службы безопасности Василием Малюком.

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– Антикоррупционная инфраструктура будет работать. Только без российских влияний – от этого нужно все очистить. И справедливости должно стать больше. Конечно, НАБУ и САП будут работать, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, генпрокурор Кравченко настроен на обеспечение неотвратимости наказания в Украине. А потому “дела, которые лежали, должны расследоваться”.

Зеленский вспомнил о сбежавших из Украины чиновниках, которые годами “спокойно живут за границей – в очень приятных странах и без юридических последствий”. Президент при этом не озвучивал конкретные фамилии.

– Нет никакого рационального объяснения, почему уголовные производства на миллиарды “висят” годами. И нет никакого объяснения, почему россияне до сих пор могут получать информацию, которая им необходима, — добавил глава государства.

Закон №12414 об ограничении полномочий НАБУ и САП

Во вторник, 22 июля, Верховная Рада Украины приняла в целом закон №12414, которым ограничиваются полномочия Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Документ предусматривает подчинение деятельности НАБУ и САП генпрокурору, который получит доступ ко всем делам.

Генеральный прокурор сможет давать обязательные указания детективам НАБУ, менять подследственность дел, закрывать расследование по требованию стороны защиты, подписывать подозрения топ-чиновникам.

Документ №12414 подписал президент Владимир Зеленский. Закон уже опубликован в парламентской газете Голос Украины, 23 июля он вступил в силу.

Вечером 22 июля в Киеве, Львове, Одессе, Днепре прошли акции против подписания закона №12414, люди призывали ветировать документ.

Источник : Офис президента

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