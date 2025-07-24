СБУ разоблачила разработчика одной из самых известных хакерских платформ в мире

В Киеве в результате международной спецоперации Служба безопасности Украины совместно с Нацполицией, правоохранителями Франции и при координации Европола разоблачила разработчика одной из самых известных хакерских платформ в мире.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

СБУ разоблачила разработчика хакерской платформы: что известно

Платформу более 10 лет использовали киберпреступники из разных стран для приобретения шпионского ПО, доступа к закрытым базам данных и распространения вирусов. Среди пользователей были участники известных хакерских группировок, в частности REvil, LockBit, Conti и Qilin.

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По данным следствия, на платформе было зарегистрировано более 50 тысяч пользователей. Они использовали ресурс для атак на автоматизированные системы банков, государственных учреждений и корпораций в США и странах ЕС.

Злоумышленники покупали на форуме вредоносные программы и первичные доступы к компьютерным сетям, после чего шантажировали жертв — в случае отказа платить требуемую сумму угрожали обнародовать конфиденциальные данные или парализовать деятельность компании.

Также задокументировано использование ресурса для вербовки новых членов хакерских групп и продажи новейших вирусных решений.

В результате международной операции установлено местонахождение администратора форума и частично заблокирована инфраструктура ресурса. Во время обысков изъята компьютерная техника, мобильные телефоны и наличные, которые фигурант получал через криптовалюту.

Расследование продолжается. Устанавливаются все лица, причастные к функционированию преступной платформы. Операцию проводили под процессуальным руководством Офиса генерального прокурора.

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