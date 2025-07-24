В Киеве ограничат движение грузовиков из-за жары: даты

С 25 по 28 июля в Киеве вводят временные ограничения движения для тяжеловесного транспорта из-за жаркой погоды.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации.

Ограничение движения грузовиков в Киеве: что известно

Решение принято в связи с повышением температуры воздуха более +28°С. При таких условиях движение грузовиков весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн будет ограничено на улично-дорожной сети города.

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Точное время действия ограничений будут определять в соответствии с фактическим температурным режимом в течение дня.

Контроль за соблюдением правил будет осуществлять Управление патрульной полиции Киева.

Напомним, Киев предлагает разветвленную сеть общественного транспорта, которая охватывает метро, автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутные такси.

Наземный транспорт в Киеве начинает свою работу в 5:30, а завершает — в 23:30.

Двери Киевского метрополитена открываются в 6:00, а закрываются в 23:00. На сайте Киевского метрополитена указано, что график движения поездов составляется с учетом количества пассажиров и наличия в штате работников предприятия, в частности машинистов.

46 подземных станций работают круглосуточно как укрытие. Они оснащены всем необходимым для комфортного пребывания во время воздушной тревоги.

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