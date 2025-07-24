У Києві обмежать рух вантажівок через спеку: дати

Із 25 до 28 липня в Києві запроваджують тимчасові обмеження руху для великовагового транспорту через спекотну погоду.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

Обмеження руху вантажівок у Києві: що відомо

Рішення ухвалене у зв’язку з підвищенням температури повітря понад +28°С. За таких умов рух вантажівок вагою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн буде обмежено на вулично-дорожній мережі міста.

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Точний час дії обмежень визначатимуть відповідно до фактичного температурного режиму протягом дня.

Контроль за дотриманням правил здійснюватиме Управління патрульної поліції Києва.

Нагадаємо, Київ пропонує розгалужену мережу громадського транспорту, яка охоплює метро, автобуси, тролейбуси, трамваї та маршрутні таксі.

Наземний транспорт у Києві починає свою роботу о 5:30, а завершує – о 23:30.

Двері Київського метрополітену відчиняються о 6:00, а зачиняються о 23:00. На сайті Київського метрополітену зазначено, що графік руху поїздів складається з урахуванням кількості пасажирів та наявності у штаті працівників підприємства, зокрема машиністів.

46 підземних станцій працюють цілодобово як укриття. Вони оснащені всім необхідним для комфортного перебування під час повітряної тривоги.

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