ВСУ ликвидировали командира полка РФ Лебедева: что известно

На Харьковщине украинские военные уничтожили командира 83-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии Вооруженных сил РФ полковника Лебедева.

Об этом сообщает оперативно-стратегическая группировка войск Хортица.

ВСУ ликвидировали командира полка РФ Лебедева

На Великобурлукском направлении в Харьковской области наши военные ликвидировали российского полковника Лебедева, который командовал штурмовыми действиями там.

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— По оперативной информации, воины Сил обороны уничтожили командира 83 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии российской армии полковника Лебедева, который командовал штурмовыми действиями на Великобурлукском направлении, — говорится в сообщении ОСУВ Хортица.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российская армия платит максимальную цену за попытку провести “летнее наступление”, ежедневно теряя около тысячи убитыми и ранеными.

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