Тысяча убитых и раненых ежедневно: Сырский назвал цену “летнего наступления” РФ

Российская армия платит максимальную цену за попытку провести “летнее наступление” – ежедневные потери врага достигают тысяч убитых и раненых.

Об этом заявил на заседании Ставки главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Последствия “летнего наступления” для российской армии

— Принял участие в заседании Ставки. Подробно доложил о ситуации на фронте. Самые горячие направления – Покровское, Новопавловское, Северо-Слобожанское, Добропольское, Лиманское, – рассказал главнокомандующий.

Он добавил, что Силы обороны “мужественно сдерживают натиск и уничтожают оккупантов”.

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— За попытку “летнего наступления” РФ платит максимальную цену — около тысячи убитых и искалеченных российских солдат ежедневно, — отметил Сырский.

На Ставке также шла речь об усилении устойчивости, обороны и обеспечении армии беспилотниками, в частности дронами-перехватчиками.

— Армия нуждается в большем количестве БПЛА, чтобы сохранять жизни наших военнослужащих, жизни наших гражданских в тылу, — подчеркнул главнокомандующий.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки Силы обороны уничтожили около 980 тыс. оккупантов.

С начала полномасштабного вторжения по 25 июля 2025 года армия врага потеряла 1 047 250 убитыми и ранеными.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 248-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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