ЗСУ ліквідували командира полку РФ Лебедєва: що відомо

На Харківщині українські військові знищили командира 83-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії Збройних сил РФ полковника Лебедєва.

Про це повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця.

ЗСУ ліквідували командира полку РФ Лебедєва

На Великобурлуцькому напрямку у Харківській області наші військові ліквідували російського полковника Лебедєва, який командував штурмовими діями там.

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– За оперативною інформацією, воїни Сил оборони знищили командира 83 мотострілецького полку 69 мотострілецької дивізії російської армії полковника Лебедєва, який командував штурмовими діями на Великобурлуцькому напрямку, – йдеться у повідомленні ОСУВ Хортиця.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що російська армія платить максимальну ціну за спробу провести “літній наступ”, щодня втрачаючи близько тисячі вбитими та пораненими.

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