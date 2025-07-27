Карта боевых действий на 27 июля 2025 – ситуация на фронте

С начала минувших суток произошло 153 боевых столкновения на фронте, сообщили в Генеральном штабе ВСУ по состоянию на 08:00.

Как стало известно, российские войска нанесли два ракетных и 62 авиационных удара, применили 28 ракет и сбросили 124 управляемых авиабомба.

По данным Генштаба ВСУ, россияне совершили 5 754 обстрела, в том числе 51 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3 927 дронов-камикадзе.

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Ситуация в Украине на 27 июля 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили девять атак захватчиков. Также враг нанес восемь авиаударов, применив при этом 17 управляемых авиабомб, и совершил 337 обстрелов, десять из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг четырежды штурмовал позиции наших подразделений вблизи Старицы, Красного Первого и в районе Волчанска.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника вблизи Радьковки, Купянска и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался прорвать оборону вблизи населенных пунктов Новый Мир, Зеленая Роща, Грековка, Шандриголово, Колодцы, Карповка и Торское.

На Северском направлении враг совершил две попытки прорыва в районе Григоровки.

На Краматорском направлении противник дважды безуспешно атаковал позиции сил обороны в направлении Предтечино и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил три атаки в районах Торецкого и Александро-Калинового.

На Покровском направлении наши защитники остановили 63 штурма агрессора в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Новоторецк, Новоэкономическое, Лисовка, Новоукраинка, Покровск, Зверево, Удачное, Котлино, Новопавловка, Алексеевка, Родинское, Муравко и в направлении Новоподгорода.

На Новопавловском направлении противник совершил 12 атак вблизи населенных пунктов Темировка, Толстой, Новохатское, Мирное, Зеленая Роща, Малеевка, Воскресенка.

На Гуляйпольском направлении противник не производил наступательных действий.

Силы обороны отразили одну атаку оккупационных войск на Ореховском направлении в районе населенного пункта Каменское.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг десять раз атаковал позиции Сил обороны.

Потери врага на 27 июля 2025 года

личного состава около 1049250 (+920) человек;

танков 11057 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23063 (+4) ед;

артиллерийских систем – 30822 (+10) ед;

РСЗО – 1449 (+1) ед;

средства ПВО – 1201 ед;

самолетов – 421 ед;

вертолетов – 340;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 48158 (+199);

крылатые ракеты – 3546 (+11);

корабли/катера – 28;

подводные лодки – 1;

автомобильная техника и автоцистерны – 56 493 (+122);

специальная техника – 3935.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 250-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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