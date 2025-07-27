Карта бойових дій на 27 липня 2025 – ситуація на фронті

Від початку минулої доби відбулося 153 бойових зіткнення на фронті, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ станом на 08:00.

Як стало відомо, російські війська завдали двох ракетних та 62 авіаційних ударів, застосували 28 ракет та скинули 124 керовані авіабомби.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни здійснили 5 754 обстріли, зокрема 51 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 927 дронів-камікадзе.

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Де точаться бої в Україні 27 липня 2025 року – дивіться на карті бойових дій.

Карти бойових дій в Україні на 27 липня 2025

Ситуація в Україні на 27 липня 2025

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили дев’ять атак загарбників. Також ворог завдав восьми авіаударів, застосувавши при цьому 17 керованих авіабомб, та здійснив 337 обстрілів, десять із яких – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог чотири рази штурмував позиції наших підрозділів поблизу Стариці, Красного Першого та в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника поблизу Радьківки, Куп’янська та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 16 разів. Намагався прорвати оборону поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське.

На Сіверському напрямку ворог здійснив дві спроби прориву в районі Григорівки.

На Краматорському напрямку противник двічі безуспішно атакував позиції Сил оборони в напрямку Предтечиного та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив три атаки в районах Торецька та Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 63 штурми агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка, Родинське, Муравка та в напрямку Новопідгороднього.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 12 атак поблизу населених пунктів Темирівка, Толстой, Новохатське, Мирне, Зелений Гай, Маліївка, Воскресенка.

На Гуляйпільському напрямку противник не проводив наступальних дій.

Сили оборони відбили одну атаку окупаційних військ на Оріхівському напрямку в районі населеного пункту Кам’янське.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог десять разів атакував позиції Сил оборони.

Втрати ворога на 27 липня 2025

особового складу близько 1049250 (+920) осіб;

танків 11057 (+1) од;

бойових броньованих машин – 23063 (+4) од;

артилерійських систем – 30822 (+10) од;

РСЗВ – 1449 (+1) од;

засоби ППО – 1201 од;

літаків – 421 од;

гелікоптерів – 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48158 (+199);

крилаті ракети – 3546 (+11);

кораблі / катери – 28;

підводні човни – 1;

автомобільна техніка та автоцистерни – 56493 (+122);

спеціальна техніка – 3935.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 250-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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