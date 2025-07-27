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Враг пытается обойти Покровск: в ВСУ рассказали о тактике россиян

війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

В Донецкой области российские войска осуществили частичное продвижение между Константиновкой и Покровском, пытаясь взять город в частичное окружение.

Об этом 27 июля сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск Хортица Виктор Трегубов в эфире Суспільне. Студия.

Бои возле Покровска: тактика врага

По словам Трегубова, направление на Покровск остается ключевым вектором наступления армии РФ, именно здесь оккупанты сосредоточили наибольшие силы.

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Войска противника частично вклинились между Константиновкой и Покровском, в то время как украинские защитники уничтожают технику и живую силу врага, чтобы замедлить наступление и отбросить его назад.

Прямой угрозы штурма Покровска пока нет, поскольку российское командование осознает, что лобовая атака приведет к значительным потерям.

По словам Трегубова, оккупанты уже сделали выводы из событий в Мариуполе и Бахмуте, где подобные “мясные штурмы” привели к массовым потерям личного состава. Именно поэтому сейчас россияне пытаются обойти город с флангов.

— Несмотря на всю ту силу, которая у них сейчас есть, повторить “мясные штурмы”, которые были в Мариуполе и Бахмуте, у них все равно сейчас людей не хватит. Просто окончательно потеряют. Поэтому они пытаются взять город в частичное окружение, — подчеркнул Трегубов.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявлял, что враг бессилен в попытках захватить Покровск.

Россияне пытаются в дальнейшем применять тактику малых пехотных групп, однако безуспешно.

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Источник: Суспільне

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