Ворог намагається обійти Покровськ: в ЗСУ розповіли про тактику росіян

На Донеччині російські війська здійснили часткове просування між Костянтинівкою та Покровськом, намагаючись взяти місто у напівоточення.

Про це 27 липня повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Трегубов в ефірі “Суспільне. Студія”.

Тактика обходу замість лобового штурму

За словами Трегубова, напрямок на Покровськ залишається ключовим вектором наступу армії РФ, саме тут окупанти зосередили найбільше сил.

Зараз дивляться

Війська противника частково вклинилися між Костянтинівкою та Покровськом і намагаються розвинути цей прорив, тоді як українські захисники знищують техніку та живу силу ворога, щоб сповільнити наступ і відкинути його назад.

Прямої загрози штурму Покровська наразі немає, оскільки російське командування усвідомлює, що лобова атака призведе до значних втрат.

За словами Трегубова, окупанти вже зробили висновки з подій у Маріуполі та Бахмуті, де подібні “м’ясні штурми” призвели до масових втрат особового складу.

Саме тому зараз росіяни намагаються обійти місто з флангів і взяти його у часткове охоплення, уникнувши прямого зіткнення з добре укріпленою українською обороною.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що ворог безсилий у спробах захопити Покровськ.

Росіяни намагаються надалі залучати тактику малих піхотних груп, проте безуспішно.

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