События ночи 28 июля: атака на Киев и Кропивницкий, торговое соглашение США с ЕС

В ночь на 28 июля Россия осуществила массированный обстрел дронами и ракетами Украины.

Взрывы раздавались в Киеве, Кропивницком, Хмельницкой области и Запорожье.

США и ЕС 27 февраля заключили торговое соглашение, зафиксировав пошлину на уровне 15% перед дедлайном Трампа, после которого она могла удвоиться.

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Подробнее об этих и других главных событиях ночи и утра 28 июля – в подборке Фактов ICTV.

Взрывы в Киеве

Взрывы в Киеве прогремели поздно вечером 27 июля из-за атаки вражеских беспилотников. В столице работала ПВО.

В результате атаки взрывной волной повреждены окна в многоквартирном доме. Также повреждены автомобили, которые находились возле здания.

Начальник КГГА Тимур Ткаченко сообщил о восьми пострадавших, тогда как по данным городского головы Виталия Кличко травмированы пять человек. Также пострадал ребенок.

Взрывы в Кропивницком

Под атакой российских ударных беспилотников оказался Кропивницкий.

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович около 5:00 отметил, что город пережил вражескую дронную атаку.

Он сообщил, что на месте работают соответствующие службы, а больше информации он предоставит позже.

Взрывы в Хмельницкой области

В ночь на 28 июля российская армия нанесла ракетно-дроновый удар по Хмельницкой области. Воздушные силы ВСУ сообщили, что под атакой был город Староконстантинов.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что есть сбитые вражеские цели, без уточнения деталей.

По состоянию на 6:43 информации о повреждениях, травмированных или погибших не поступало.

Взрывы в Запорожье

Вечером в воскресенье, 27 июля, взрывы прогремели в Запорожье во время воздушной тревоги.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров сообщал о работе ПВО.

Перед этим он предупреждал о приближении к городу вражеских беспилотников.

США и ЕС заключили торговое соглашение

27 июля США и ЕС заключили торговое соглашение, зафиксировав пошлину на уровне 15% за несколько дней до дедлайна Трампа, после которого ставка могла вырасти вдвое.

О договоренности Трамп сообщил журналистам после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в своем гольф-клубе в Шотландии

Трамп сообщил, что ЕС согласился закупить энергоносителей на сумму $750 млрд.

Также предполагается, что Евросоюз инвестирует в экономику США еще на $600 млрд больше, чем было запланировано.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 251-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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