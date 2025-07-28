Події ночі 28 липня: атака на Київ та Кропивницький, торгова угода США з ЄС

У ніч на 28 липня Росія здійснила масований обстріл дронами та ракетами України.

Вибухи лунали у Києві, Кропивницькому, на Хмельниччині та в Запоріжжі.

США та ЄС 27 лютого уклали торгову угоду, зафіксувавши мито на рівні 15% перед дедлайном Трампа, після якого воно могло подвоїтись.

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Детальніше про ці та інші головні події ночі та ранку 28 липня – у добірці Фактів ICTV.

Вибухи в Києві

Вибухи у Києві пролунали пізно ввечері 27 липня через атаку ворожих безпілотників. У столиці працювало ППО.

Внаслідок атаки вибуховою хвилею пошкодило вікна у багатоквартирному будинку. Також пошкоджено автомобілі, що були біля будівлі.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про вісьмох постраждалих, тоді як за даними міського голови Віталія Кличка травмовано п’ятьох осіб. Також постраждала дитина.

Вибухи у Кропивницькому

Під атакою російських ударних безпілотників опинився Кропивницький.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович близько 5:00 зазначив, що місто пережило ворожу дронову атаку.

Він повідомив, що на місці працюють відповідні служби, а більше інформації він надасть згодом.

Вибухи на Хмельниччині

В ніч на 28 липня російська армія завдала ракетно-дронового удару по Хмельниччині. Повітряні сили ЗСУ інформували, що під атакою було місто Старокостянтинів.

Очільник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомив, що є збиття ворожих цілей, без уточнення деталей.

Станом на 6:43 інформації про пошкодження, травмованих чи загиблих не надходила.

Вибухи у Запоріжжі

Увечері неділі, 27 липня, вибухи пролунали в Запоріжжі під час повітряної тривоги.

Голова Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляв про роботу ППО.

Перед цим він попереджав про наближення до міста ворожих безпілотників.

США та ЄС уклали торгову угоду

США та ЄС 27 лютого уклали торгову угоду, зафіксувавши мито на рівні 15% за кілька днів до дедлайну Трампа, після якого ставка могла зрости вдвічі.

Про домовленість Трамп повідомив журналістам після зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у своєму гольф-клубі в Шотландії

Трамп повідомив, що ЄС погодився закупити енергоносіїв на суму $750 млрд.

Також передбачається, що Євросоюз інвестує в економіку США ще на $600 млрд більше, ніж було заплановано.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 251-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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