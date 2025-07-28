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Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
3 мин.

Протесты, фронт и переговоры: в ЦПД предупреждают о российских фейках в августе

пропаганда РФ фейк
Фото: Getty Images

Центр противодействия дезинформации (ЦПД) обнародовал прогноз ключевых информационных угроз, которые могут быть реализованы РФ против Украины в информационном пространстве в течение первой половины августа.

Об этом сообщает ЦПД.

Российская дезинформация о митингах

Среди основных рисков — масштабное использование темы митингов в Украине, манипуляции вокруг ситуации на фронте, ход переговоров в Стамбуле, эффективности ПВО и проблем на временно оккупированных территориях.

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Центр ожидает, что российские пропагандисты будут более активно использовать тему мирных акций в Украине, в частности представляя их как призывы к капитуляции или свержению власти.

Основная цель — сформировать ложное впечатление о расколе общества и повлиять на западную аудиторию.

Дезинформация о продвижении в направлении Днепра

Кроме того, РФ, вероятно, продолжит распространять преувеличенные или фейковые сообщения о стремительном продвижении своих войск в направлении Днепра и других городов.

В частности, ожидается распространение фальшивых “сливов” якобы от представителей ВСУ или местных властей.

Дискредитация переговоров в Стамбуле

По данным Центра, Кремль попытается дискредитировать украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, обвиняя ее в затягивании процесса.

Особое внимание будет уделено нарративам об инициативе встречи лидеров государств, представляя ее как “формальность без смысла”.

На фоне Дня Воздушных Сил Украины 3 августа РФ может попытаться посеять сомнения в эффективности украинской ПВО.

Также ожидается масштабная информационная кампания к годовщине боевых действий в Курской области.

Среди угроз — манипуляции темами:

  • обмена пленными,
  • мобилизации,
  • аграрной сферы,
  • водного кризиса на ТОТ,
  • отношений с соседями,
  • активности со стороны Беларуси на фоне годовщины протестов.

Центр предупреждает, что цель большинства таких кампаний — деморализация украинского общества, подрыв доверия к государственным институтам, снижение поддержки Украины за рубежом.

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