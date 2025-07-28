Протесты, фронт и переговоры: в ЦПД предупреждают о российских фейках в августе
Центр противодействия дезинформации (ЦПД) обнародовал прогноз ключевых информационных угроз, которые могут быть реализованы РФ против Украины в информационном пространстве в течение первой половины августа.
Об этом сообщает ЦПД.
Российская дезинформация о митингах
Среди основных рисков — масштабное использование темы митингов в Украине, манипуляции вокруг ситуации на фронте, ход переговоров в Стамбуле, эффективности ПВО и проблем на временно оккупированных территориях.
Центр ожидает, что российские пропагандисты будут более активно использовать тему мирных акций в Украине, в частности представляя их как призывы к капитуляции или свержению власти.
Основная цель — сформировать ложное впечатление о расколе общества и повлиять на западную аудиторию.
Дезинформация о продвижении в направлении Днепра
Кроме того, РФ, вероятно, продолжит распространять преувеличенные или фейковые сообщения о стремительном продвижении своих войск в направлении Днепра и других городов.
В частности, ожидается распространение фальшивых “сливов” якобы от представителей ВСУ или местных властей.
Дискредитация переговоров в Стамбуле
По данным Центра, Кремль попытается дискредитировать украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, обвиняя ее в затягивании процесса.
Особое внимание будет уделено нарративам об инициативе встречи лидеров государств, представляя ее как “формальность без смысла”.
На фоне Дня Воздушных Сил Украины 3 августа РФ может попытаться посеять сомнения в эффективности украинской ПВО.
Также ожидается масштабная информационная кампания к годовщине боевых действий в Курской области.
Среди угроз — манипуляции темами:
- обмена пленными,
- мобилизации,
- аграрной сферы,
- водного кризиса на ТОТ,
- отношений с соседями,
- активности со стороны Беларуси на фоне годовщины протестов.
Центр предупреждает, что цель большинства таких кампаний — деморализация украинского общества, подрыв доверия к государственным институтам, снижение поддержки Украины за рубежом.