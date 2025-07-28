Протести, фронт та переговори: у ЦПД попереджають про російські фейки в серпні

Центр протидії дезінформації (ЦПД) оприлюднив прогноз щодо ключових інформаційних загроз, які можуть бути реалізовані РФ проти України в інформаційному просторі впродовж першої половини серпня.

Про це повідомляє ЦПД.

Російська дезінформація про мітинги

Серед основних ризиків – масштабне використання теми мітингів в Україні, маніпуляції довкола ситуації на фронті, перебіг переговорів у Стамбулі, ефективності ППО та проблем на тимчасово окупованих територіях.

Зараз дивляться

Центр очікує, що російські пропагандисти активніше використовуватимуть тему мирних акцій в Україні, зокрема подаючи їх як заклики до капітуляції або повалення влади.

Основна мета – сформувати хибне враження про суспільний розкол та вплинути на західну аудиторію.

Дезінформація про просування у напрямку Дніпра

Крім того, РФ, ймовірно, продовжить поширювати перебільшені або фейкові повідомлення про стрімке просування своїх військ у напрямку Дніпра та інших міст.

Зокрема очікується розповсюдження фальшивих “зливів” нібито від представників ЗСУ чи місцевої влади.

Дискредитація переговорів у Стамбулі

За даними Центру, Кремль спробує дискредитувати українську делегацію на переговорах у Стамбулі, звинувачуючи її у затягуванні процесу.

Окрему увагу приділять наративам щодо ініціативи зустрічі лідерів держав, подаючи її як “формальність без сенсу”.

На тлі Дня Повітряних Сил України 3 серпня РФ може спробувати посіяти сумніви в ефективності української ППО.

Також очікується масштабна інформаційна кампанія до річниці бойових дій у Курській області.

Серед інших загроз:

маніпуляції з темою обміну полоненими,

мобілізації,

аграрної сфери,

водної кризи на ТОТ,

взаємин з сусідами,

активності з боку Білорусі на тлі річниці протестів.

Центр попереджає, що мета більшості таких кампаній – деморалізація українського суспільства, підрив довіри до державних інституцій, зниження підтримки України за кордоном.

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