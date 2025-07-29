Украинские разведчики высадились на Тендровской косе: уничтожен комплекс РЭБ Зонт и РЛС Роса

Украинские разведчики провели успешную операцию на Тендровской косе, ликвидировав позицию российских войск с личным составом, комплексом радиоэлектронной борьбы и станцией оккупантов.

Операция ГУР на Тендровской косе

В Главном управлении разведки Министерства обороны рассказали подробности успешной боевой операции на Тендровской косе в северной части Черного моря. В ГУР назвали ее дерзкой высадкой.

В ночь на 28 июля разведчики на Тендровской косе ликвидировали позицию оккупационных войск вместе с личным составом, комплексом РЭБ Зонт и радиолокационной станцией Роса, отметили в ГУР.

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Там утверждают, что над островом водрузился украинский флаг. Операция прошла без потерь со стороны украинских разведчиков, отмечается в сообщении.

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В Главном управлении разведки добавили, что успешная боевая операция стала возможной благодаря поддержке партнеров и доноров, которые присоединяются к проекту Катера для ГУР.

— Новые плавсредства — это дополнительные возможности для спецназовцев действовать там, где их не ждут, — резюмировали в ГУР.

Тендровская коса карта — где расположена

Тендровская коса — это узкий удлиненный остров, расположенный в северных водах Черного моря недалеко от побережья Херсонской и Николаевской областей.

Ее западная часть переходит в косу Белые Кучугуры. От материкового побережья косу отделяют Тендровский залив и узкий пролив.

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