Українські розвідники висадилися на Тендрівській косі: знищено комплекс РЕБ Зонт і РЛС Роса

Українські розвідники провели успішну операцію на Тендрівській косі, ліквідувавши позицію російських військ з особовим складом, комплексом радіоелектронної боротьби та станцією окупантів.

Операція ГУР на Тендрівській косі

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони розповіли подробиці успішної бойової операції на Тендрівській косі в північній частині Чорного моря. У ГУР назвали її зухвалою висадкою.

У ніч на 28 липня розвідники на Тендрівській косі та ліквідували позицію окупаційних військ разом з особовим складом, комплексом РЕБ Зонт та радіолокаційною станцією Роса, зазначили у ГУР.

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Там стверджують, що над островом замайорів український прапор. Операція пройшла без втрат з боку українських розвідників, наголошується у повідомленні.

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У Головному управлінні розвідки додали, що успішна бойова операція стала можливою завдяки підтримці партнерів та донорів, які долучаються до проєкту Катери для ГУР.

– Нові плавзасоби – це додаткові можливості для спецпризначенців діяти там, де на них не чекають, – резюмували у ГУР.

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