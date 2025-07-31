Не только возвращает САП и НАБУ полномочия: что меняет законопроект № 13533

Член Комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, председатель подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере цифровых инноваций и публичных данных, депутат от Слуги народа Алексей Жмеренецкий объяснил, что именно изменится в работе САП и НАБУ после внедрения законопроекта № 13533.

Что меняет принятый законопроект № 13533: разъяснение

Жмеренецкий рассказал, что в первую очередь закон № 13533 поможет вернуть САП и НАБУ ограниченные предыдущим законопроектом полномочия, но также – появились нормы для усиления международной деятельности.

Среди них – возвращение активов, которые были получены коррупционным путем, усиление агентства по возврату активов. А также – усиление норм по возврату коррупционеров, которые бежали за границу.

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Также будет урегулирован вопрос отпусков всех сотрудников правоохранительных органов, чтобы отпуска НАБУ и САП соответствовали другим в части ограничений.

– Ранее во всех правоохранительных органах был запрет, а у НАБУ и САП была свобода в этом (поездках за границу, – Ред.). Этот вопрос был неурегулирован. Также вводятся предохранители, о которых говорил президент, о регулярных проверках силами внутренней безопасности НАБУ своих сотрудников на предмет возможного сотрудничества со страной-агрессором, – сказал эксперт.

Он добавил, что законом регулируется и плановая проверка, которая и сейчас проходит в Службе безопасности для сотрудников всех правоохранительных органов, не только НАБУ и САП, на предмет сотрудничества с Россией.

По словам Жмеренецкого, особенно важным здесь является процесс возвращения коррупционеров, сбежавших за границу.

По его мнению, это “очень комплексная задача”, поэтому она требует сотрудничества с международными партнерами.

Над изменениями в законодательство работают Минюст, Кабмин и Офис генпрокурора, которым поручили в течение трех месяцев разработать “новации” в рамках принятого закона.

Новой здесь является, в первую очередь, проверка сотрудниками СБУ работников всех правоохранительных органов.

Таким образом были выявлены люди, которых подозревают в сотрудничестве со страной-агрессором. Эта проверка, по его словам, существовала и раньше, однако ее смогли ускорить.

Вторая проверка включает в себя внутреннюю безопасность НАБУ – это два департамента, которые занимаются этим вопросом.

– Это усиливает их внутренние полномочия по проверке своих же сотрудников, которые должны раз в два года проходить полиграф. По результатам этой проверки, сами же органы внутренней безопасности НАБУ и САП будут принимать решения в отношении этих сотрудников, – пояснил эксперт.

Он оценил, что такие проверки станут “более ритмичными” и больше не будут проводиться в плановом режиме. Их должны проводить не реже одного раза в два года.

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