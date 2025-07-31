Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Таиланд ударил по Камбодже с F-16, Совбез ООН созывает срочное заседание
Уничтожает крылатые ракеты и дроны на расстоянии до 50 км: характеристики комплекса ПВО Hawk
Мы рекомендуем
Отсрочки в Резерв+, возвращение из СОЧ и Доступні ліки: что изменится с 1 августа
Формула-1: где смотреть трансляции гонок в Украине сезона-2025
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина обошла Россию благодаря победам Шахтера и Динамо
Марина Мелехова, редактор ленты
2 мин.

Правительство упрощает производство боеприпасов для нужд ВСУ — Минобороны

зброя для ЗСУ Кабмін
Фото: Минобороны

Кабинет министров Украины принял постановление № 902 от 16 июля 2025 года, которое регулирует ключевые вопросы производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов для Сил обороны в условиях военного положения.

Производство боеприпасов: что известно об изменениях

Новый документ утверждает единый Порядок, определяющий четкие алгоритмы для предприятий, которые занимаются оборонным производством.

Это позволяет избежать дублирования процедур и уменьшает административную нагрузку на производителей.

Сейчас смотрят

Предприятия, которые уже имеют статус производителя по предыдущему экспериментальному проекту (постановление № 763), продолжают работать без дополнительных согласований.

Все действующие свидетельства на хранение взрывчатых материалов будут действовать дальше автоматически.

Любые взрывчатые вещества, даже промышленного или охотничьего назначения, если они используются для нужд армии, считаются военными материалами. Это значительно упрощает их использование в производстве боеприпасов.

Устранены административные барьеры для производителей: компании с соответствующими технологиями смогут оперативно запускать производство оружия и взрывчатки.

Такое решение направлено на укрепление обороноспособности Украины, обеспечение армии всем необходимым и адаптацию промышленности к реалиям военного времени.

Читайте также
Минобороны упрощает правила использования дронов: главные изменения
Минобороны обновило правила использования БПЛА: что известно об изменениях

Источник: Минобороны

Связанные темы:

Зброя для УкраїниВСУКабминМіноборони Україниуряд
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь