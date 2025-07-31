Правительство упрощает производство боеприпасов для нужд ВСУ — Минобороны

Кабинет министров Украины принял постановление № 902 от 16 июля 2025 года, которое регулирует ключевые вопросы производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов для Сил обороны в условиях военного положения.

Производство боеприпасов: что известно об изменениях

Новый документ утверждает единый Порядок, определяющий четкие алгоритмы для предприятий, которые занимаются оборонным производством.

Это позволяет избежать дублирования процедур и уменьшает административную нагрузку на производителей.

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Предприятия, которые уже имеют статус производителя по предыдущему экспериментальному проекту (постановление № 763), продолжают работать без дополнительных согласований.

Все действующие свидетельства на хранение взрывчатых материалов будут действовать дальше автоматически.

Любые взрывчатые вещества, даже промышленного или охотничьего назначения, если они используются для нужд армии, считаются военными материалами. Это значительно упрощает их использование в производстве боеприпасов.

Устранены административные барьеры для производителей: компании с соответствующими технологиями смогут оперативно запускать производство оружия и взрывчатки.

Такое решение направлено на укрепление обороноспособности Украины, обеспечение армии всем необходимым и адаптацию промышленности к реалиям военного времени.

Источник : Минобороны

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