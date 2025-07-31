Уряд спрощує виробництво боєприпасів для потреб ЗСУ — Міноборони

Кабінет міністрів України ухвалив постанову № 902 від 16 липня 2025 року, яка врегульовує ключові питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів для Сил оборони в умовах воєнного стану.

Виробництво боєприпасів: що відомо про зміни

Новий документ затверджує єдиний Порядок, що визначає чіткі алгоритми для підприємств, які займаються оборонним виробництвом.

Це дає змогу уникнути дублювання процедур та зменшує адміністративне навантаження на виробників.

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Підприємства, які вже мають статус виробника за попереднім експериментальним проєктом (постанова № 763), продовжують працювати без додаткових погоджень.

Усі чинні свідоцтва на зберігання вибухових матеріалів діятимуть далі автоматично.

Будь-які вибухові речовини, навіть промислового чи мисливського призначення, якщо вони використовуються для потреб армії, вважаються військовими матеріалами. Це значно спрощує їх використання у виробництві боєприпасів.

Усунуто адміністративні бар’єри для виробників: компанії з відповідними технологіями зможуть оперативно запускати виробництво зброї та вибухівки.

Таке рішення спрямовано на зміцнення обороноздатності України, забезпечення армії всім необхідним та адаптацію промисловості до реалій воєнного часу.

Джерело : Міноборони

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