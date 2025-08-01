Минобороны внедряет новый подход к поставкам дронов на фронт: детали

Министерство обороны Украины внедряет новый подход к поставке дронов для подразделений Вооруженных Сил Украины.

Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Новые правила поставки БпЛА: что известно

С начала 2025 года Минобороны уже передало на фронт более 1 млн FPV-дронов, и сейчас планирует изменить механизм поставки техники.

Сейчас смотрят

Отныне государство будет заключать рамочные соглашения не на конкретные модели дронов, а на соответствие техническим характеристикам.

Это позволит участвовать в тендерах большему количеству производителей и будет способствовать здоровой конкуренции во время торгов через Prozorro.

Кроме того, благодаря пилотному проекту DOT-Chain Defence бойцы смогут самостоятельно выбирать БпЛА, необходимые для выполнения конкретных задач. Цифровая платформа уже доступна для 12 боевых бригад.

— Это новый уровень адресного и оперативного обеспечения фронта. Наш приоритет — развивать эффективные механизмы обеспечения воинов на передовой необходимыми беспилотниками, — отметил министр.

Согласно поставленным поручениям, Агентство оборонных закупок работает над тем, чтобы темпы поставок росли, а каждое подразделение получало именно то, что нужно для выполнения боевых задач.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.