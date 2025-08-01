Минобороны внедряет новый подход к поставкам дронов на фронт: детали
Министерство обороны Украины внедряет новый подход к поставке дронов для подразделений Вооруженных Сил Украины.
Об этом заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.
Новые правила поставки БпЛА: что известно
С начала 2025 года Минобороны уже передало на фронт более 1 млн FPV-дронов, и сейчас планирует изменить механизм поставки техники.
Отныне государство будет заключать рамочные соглашения не на конкретные модели дронов, а на соответствие техническим характеристикам.
Это позволит участвовать в тендерах большему количеству производителей и будет способствовать здоровой конкуренции во время торгов через Prozorro.
Кроме того, благодаря пилотному проекту DOT-Chain Defence бойцы смогут самостоятельно выбирать БпЛА, необходимые для выполнения конкретных задач. Цифровая платформа уже доступна для 12 боевых бригад.
— Это новый уровень адресного и оперативного обеспечения фронта. Наш приоритет — развивать эффективные механизмы обеспечения воинов на передовой необходимыми беспилотниками, — отметил министр.
Согласно поставленным поручениям, Агентство оборонных закупок работает над тем, чтобы темпы поставок росли, а каждое подразделение получало именно то, что нужно для выполнения боевых задач.