Міноборони впроваджує новий підхід до постачання дронів на фронт: деталі
Міністерство оборони України впроваджує новий підхід до постачання дронів для підрозділів Збройних сил України.
Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Нові правила постачання БпЛА: що відомо
Від початку 2025 року Міноборони вже передало на фронт понад 1 млн FPV-дронів і наразі планує змінити механізм постачання техніки.
Відтепер держава укладатиме рамкові угоди не на конкретні моделі дронів, а на відповідність технічним характеристикам.
Це дасть змогу брати участь у тендерах більшій кількості виробників та сприятиме здоровій конкуренції під час торгів через Prozorro.
Крім того, завдяки пілотному проєкту DOT-Chain Defence бійці зможуть самостійно вибирати БпЛА, необхідні для виконання конкретних завдань. Цифрова платформа вже доступна для 12 бойових бригад.
— Це новий рівень адресного та оперативного забезпечення фронту. Наш пріоритет – розвивати найефективніші механізми забезпечення воїнів на передовій необхідними безпілотниками, – зазначив міністр.
Згідно з поставленими дорученнями, Агенція оборонних закупівель працює над тим, щоб темпи постачання зростали, а кожен підрозділ отримував саме те, що потрібно для виконання бойових завдань.