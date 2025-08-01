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Марина Мелехова, редактор стрічки
2 хв.

Міноборони впроваджує новий підхід до постачання дронів на фронт: деталі

дрони WINFLY
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України впроваджує новий підхід до постачання дронів для підрозділів Збройних сил України.

Про це заявив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Нові правила постачання БпЛА: що відомо

Від початку 2025 року Міноборони вже передало на фронт понад 1 млн FPV-дронів і наразі планує змінити механізм постачання техніки.

Зараз дивляться

Відтепер держава укладатиме рамкові угоди не на конкретні моделі дронів, а на відповідність технічним характеристикам.

Це дасть змогу брати участь у тендерах більшій кількості виробників та сприятиме здоровій конкуренції під час торгів через Prozorro.

Крім того, завдяки пілотному проєкту DOT-Chain Defence бійці зможуть самостійно вибирати БпЛА, необхідні для виконання конкретних завдань. Цифрова платформа вже доступна для 12 бойових бригад.

 — Це новий рівень адресного та оперативного забезпечення фронту.  Наш пріоритет – розвивати найефективніші механізми забезпечення воїнів на передовій необхідними безпілотниками, – зазначив міністр.

Згідно з поставленими дорученнями, Агенція оборонних закупівель працює над тим, щоб темпи постачання зростали, а кожен підрозділ отримував саме те, що потрібно для виконання бойових завдань.

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