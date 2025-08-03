Анатолий Кривоножко – новый командующий Воздушными силами ВСУ: биография и факты

В День Воздушных сил, 3 августа 2025 года, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко новым командующим Воздушными силами Вооруженных сил Украины. До этого Кривоножко более трех месяцев исполнял обязанности руководителя этого рода войск.

Факты ICTV рассказывают, кем является новый глава украинской военной авиации.

Анатолий Кривоножко: что известно о новом командующем Воздушных сил

Анатолий Николаевич Кривоножко родился 23 июля 1965 года.

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Служебную карьеру Кривоножко начинал в боевой авиации. В 2006-2008 гг. он возглавлял 114 бригаду тактической авиации, которая базируется в Ивано-Франковске. Это одна из ключевых бригад Воздушных сил, которая участвует в отражении воздушных угроз с запада страны.

После бригадного уровня Кривоножко продолжил карьеру в высшем командном составе, став заместителем командующего Воздушными силами Вооруженных сил Украины.

В 2015-м Анатолий Кривоножко возглавил воздушное командование Центр, которое отвечает за охрану неба над Киевом и центральной Украиной.

Под его руководством в зоне ответственности было уничтожено более 1 160 воздушных целей, более 100 наземных целей и одна надводная цель.

В 2016 году Кривоножко получил очередное воинское звание — генерал-майор, а в октябре 2018-го стал генерал-лейтенантом.

Участие в полномасштабном вторжении

С начала полномасштабного вторжения России генерал Кривоножко принимал активное участие в боевых операциях Воздушных сил. Его подразделения обеспечивали противовоздушную оборону столицы и центральной Украины.

23 августа 2023 года президент Украины Владимир Зеленский присвоил Анатолию Кривоножко звание Героя Украины с вручением ордена Золотая Звезда — за личное мужество, героизм и эффективное командование.

Также он награжден:

Орденом Даниила Галицкого (2022);

Орденом Богдана Хмельницкого III степени (2022);

Орденом Богдана Хмельницкого II степени (2023).

В апреле 2024-го, после отставки Николая Олещука, Кривоножко был назначен и. о. командующего Воздушными силами в соответствии с приказом главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

В День Воздушных сил, 3 августа 2025 года, указом президента Кривоножко был официально назначен командующим Воздушными силами ВСУ.

Научная деятельность

Генерал-лейтенант Кривоножко активно занимается научной деятельностью.

Его публикации появлялись в ведущих изданиях:

Наука и техника Воздушных сил ВСУ;

Системы вооружения и военная техника;

Сборник научных трудов Харьковского национального университета Воздушных сил.

Анатолий Кривоножко — один из самых авторитетных и опытных командующих Воздушными силами в период войны, который внес значительный вклад в защиту украинского неба.

Фото: Воздушное командование Центр

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