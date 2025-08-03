Анатолій Кривоножко – новий командувач Повітряних сил ЗСУ: біографія та факти

У День Повітряних сил, 3 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка новим командувачем Повітряних сил Збройних сил України. Доти Кривоножко понад три місяці виконував обов’язки керівника цього роду військ.

Факти ICTV розповідають, ким є новий очільник української військової авіації.

Анатолій Кривоножко: що відомо про нового командувача Повітряних сил

Анатолій Миколайович Кривоножко народився 23 липня 1965 року.

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Службову кар’єру Кривоножко починав у бойовій авіації. У 2006-2008 рр. він очолював 114 бригаду тактичної авіації, яка базується в Івано-Франківську. Це одна з ключових бригад Повітряних сил, що бере участь у відбитті повітряних загроз із заходу країни.

Після бригадного рівня Кривоножко продовжив кар’єру у вищому командному складі, ставши заступником командувача Повітряних сил Збройних сил України.

У 2015 році Анатолій Кривоножко очолив повітряне командування Центр, яке відповідає за охорону неба над Києвом та центральною Україною.

Під його керівництвом у зоні відповідальності було знищено понад 1 160 повітряних цілей, понад 100 наземних і одна надводна ціль.

У 2016 році Кривоножко отримав чергове військове звання – генерал-майор, а в жовтні 2018-го став генерал-лейтенантом.

Участь у повномасштабному вторгненні

Від початку повномасштабного вторгнення Росії генерал Кривоножко брав активну участь у бойових операціях Повітряних сил. Його підрозділи забезпечували протиповітряну оборону столиці та центральної України.

23 серпня 2023 року президент України Володимир Зеленський присвоїв Анатолію Кривоножку звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка – за особисту мужність, героїзм та ефективне командування.

Також він нагороджений:

Орденом Данила Галицького (2022);

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2022);

Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня (2023).

У квітня 2024-го, після відставки Миколи Олещука, Кривоножка було призначено т. в. о. командувача Повітряних сил відповідно до наказу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

У День Повітряних сил, 3 серпня 2025 року, указом президента Кривоножко був офіційно призначений командувачем Повітряних сил ЗСУ.

Наукова діяльність

Генерал-лейтенант Кривоножко активно займається науковою діяльністю.

Його публікації з’являлися у провідних виданнях:

Наука і техніка Повітряних сил ЗСУ;

Системи озброєння і військова техніка;

Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних сил.

Анатолій Кривоножко – один із найавторитетніших і найдосвідченіших командувачів Повітряних сил у період війни, який вніс значний вклад у захист українського неба.

Фото: Повітряне командування Центр

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