Анатолій Кривоножко – новий командувач Повітряних сил ЗСУ: біографія та факти
У День Повітряних сил, 3 серпня 2025 року, президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка новим командувачем Повітряних сил Збройних сил України. Доти Кривоножко понад три місяці виконував обов’язки керівника цього роду військ.
Факти ICTV розповідають, ким є новий очільник української військової авіації.
Анатолій Кривоножко: що відомо про нового командувача Повітряних сил
Анатолій Миколайович Кривоножко народився 23 липня 1965 року.
Службову кар’єру Кривоножко починав у бойовій авіації. У 2006-2008 рр. він очолював 114 бригаду тактичної авіації, яка базується в Івано-Франківську. Це одна з ключових бригад Повітряних сил, що бере участь у відбитті повітряних загроз із заходу країни.
Після бригадного рівня Кривоножко продовжив кар’єру у вищому командному складі, ставши заступником командувача Повітряних сил Збройних сил України.
У 2015 році Анатолій Кривоножко очолив повітряне командування Центр, яке відповідає за охорону неба над Києвом та центральною Україною.
Під його керівництвом у зоні відповідальності було знищено понад 1 160 повітряних цілей, понад 100 наземних і одна надводна ціль.
У 2016 році Кривоножко отримав чергове військове звання – генерал-майор, а в жовтні 2018-го став генерал-лейтенантом.
Участь у повномасштабному вторгненні
Від початку повномасштабного вторгнення Росії генерал Кривоножко брав активну участь у бойових операціях Повітряних сил. Його підрозділи забезпечували протиповітряну оборону столиці та центральної України.
23 серпня 2023 року президент України Володимир Зеленський присвоїв Анатолію Кривоножку звання Героя України з врученням ордена Золота Зірка – за особисту мужність, героїзм та ефективне командування.
Також він нагороджений:
- Орденом Данила Галицького (2022);
- Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня (2022);
- Орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня (2023).
У квітня 2024-го, після відставки Миколи Олещука, Кривоножка було призначено т. в. о. командувача Повітряних сил відповідно до наказу головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.
У День Повітряних сил, 3 серпня 2025 року, указом президента Кривоножко був офіційно призначений командувачем Повітряних сил ЗСУ.
Наукова діяльність
Генерал-лейтенант Кривоножко активно займається науковою діяльністю.
Його публікації з’являлися у провідних виданнях:
- Наука і техніка Повітряних сил ЗСУ;
- Системи озброєння і військова техніка;
- Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних сил.
Анатолій Кривоножко – один із найавторитетніших і найдосвідченіших командувачів Повітряних сил у період війни, який вніс значний вклад у захист українського неба.
Фото: Повітряне командування Центр