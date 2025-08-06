Инфляция, цены и падение качества товара: с какими проблемами сталкивается рынок пищевых продуктов в Украине

Продукты питания интересная тема для разговора, потому что она охватывает абсолютно всех, а значит является показательной, почти как уровень Биг Мака (Big Mac Index).

Поэтому пока люди не научились превращать килобайты в калории и подзаряжаться от электросети, мы будем дискутировать на тему диет, пользы тех или иных продуктов, их дороговизны, дефиците и необходимости.

А если серьезно, то за последние 3 года все сферы, в том числе и питание, претерпели существенные изменения и почти всегда не в лучшую сторону.

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Самые большие проблемы на сейчас

Инфляция, инфляция… Первая и самая большая проблема Украины. Как следствие рост цен и падение покупательской способности населения. Фактически каждый день люди могут себе позволить меньше чем вчера. Как говорили в одном фильме “Сегодня всегда дороже, чем вчера”. Так и есть.

Фактически, если вы купите нескоропртящиеся продукты питания, то через время эту партию почти гарантированно можно будет продать на 15-20 % дороже. Сейчас даже появился новый вид инвестирования – в урожай. Фермеры предлагают выкуп готовой продукции в момент сбора урожая по самым низким ценам с последующей продажей в сезон по самым выгодным. Магазин орехов и сухофруктов Good Product лично сталкивался с таким предложением по грецким орехам. Магазин не один год занимаемся дистрибуцией, импортом этой группы товаров в Украине, поэтому им тема орехов очень близка и понятна

Вторая проблема, продуцируемая также ростом цен – падение качества товара. И неважно, импортный или национальный продукт. Производители и продавцы чтобы выжить начинают соревноваться друг с другом в ценах. А удержать на месте цены, реже снизить (что почти невозможно в реальностях сегодняшнего дня), можно только за счет падения качества импортируемого или производимого товара.

В Европе цены на некоторые товары не меняются на протяжении месяцев и даже лет. Можно прогнозировать закупки, планировать рентабельность.

В Украине же другая реальность. Сегодня можно купить, завтра продать, а проданной суммы хватит только для того, чтобы снова купить. То есть вся прибыль (маржа) съедается инфляцией. Особенно это касается импортных товаров.

Третья проблема, которая возможно не заметна глазами, но заметна статистически – уменьшение численности потребителей. И пока что компенсировать за счет рынка Европы нехватку потребителей невозможно. Украина не интегрирована в рынки Евросоюза, потому что не является полноправным членом сообщества.

Соответственно, те, кто строил свой бизнес и закладывал мощности исходя из числа потребителей близкой к цифре 40 млн (услуги , производство, коммуникации) сейчас вынужден пересматривать свои ресурсы в сторону уменьшения, потому что столько мощностей уже не нужно как раньше.

Если привести пример импортной продукции, то импортируемая упаковка орехов (миндаль, кешью) как была, так и осталась 22 кг/ящик. 22,68 если быть точными. Такая странная для нас “не круглая” цифра объясняется тем, что часть стран для меры веса использует фунты, а не килограммы. Поэтому картонный короб весом 50 фунтов = 22,68 килограмм. Таковы стандарты веса и упаковки на мировом рынке.

Численность населения США примерно 350 млн человек, стран Евросоюза — больше 450 млн человек. Для такого количества людей большие упаковки будут являться нормой ради минимизации логистических издержек. Нет смысла делать меньше упаковку. А вот большая упаковка для украинского рынка сейчас не подходит. Потому что более крупная единица партии, картонный короб весом в 22 кг, будет дольше расходоваться из-за меньшего количества потребителей. Как следствие залежалый товар, с утраченной природной свежестью, да и польза низкая.

Это не ключевая проблема, но этот факт нужно учитывать импортерам, пересматривать работу с упаковкой, и, возможно, даже, осуществлять перефасовку под украинский рынок. Что конечно не выгодно с точки зрения дополнительных затрат.

Наш океан стал и мельче в плане платежеспособности и количестве потребителей, к сожалению.

Перспективы украинского рынка

Исходя из евроинтеграционного курса стран, всем есть над чем работать и куда развиваться. Но, нужно понимать, что европейский рынок сильно бюрократизирован даже в рамках границ Евросоюза. Например, в каждой стране ЕС действуют разные ставки НДС. Налог на добавленную стоимость варьируется в от 19 до 27 %. Если налог не одинаковый, то можно оптимизировать налоги, а это порождает фирмы-посредники, оффшоры, сложный документооборот и т.д. Все хотят больше заработать или меньше потерять.

Свободное хождение товаров между странами участниками – основной принцип Евросоюза. При этом продукция должна соответствовать нормам ЕС.

Стандарты – вторая сложность для выхода украинского бизнеса на еврорынок. То есть сейчас ситуация такая, что в Украину из ЕС ввозится практически все в неограниченных объемах, а из Украины в ЕС нашим товарам и сырью очень сложно попасть. Только крупные компании, которые могут позволить подогнать процессы и стандарты под нормы ЕС, получить сертификаты, создать соответствующую упаковку, штрихкоды и прочее могут попасть на глубокий и широкий рынок Европы. На данный момент перспектива для малого-среднего бизнеса выйти на рынок ЕС весьма мала.

Исключение украинские предприниматели, которые выехали и открыли бизнес в одной из стран Евросоюза и получили таким образом возможность работать на рынке Европы. Но это совсем другой разговор, ведь мы говорим в первую очередь о перспективах украинских предпринимателей.

Для адаптации бизнеса к новым реалиям, перестроения производства, продаж, логистики предпринимателям нужны деньги, знания и опыт. Опытом с нами никто не делится, а денег нужно немало. И выходит так, что пока заработок в Украине строится исключительно на внутреннем потреблении, а этого мало для развития и уверенного движения вперед.

Но во всем нужно видеть хорошее. Да, у Евросоюза высокие стандарты, бюрократия, налоги, белая экономика и т.д. Но стремление к таким стандартам, правилам игры и делает нас всех лучше, как минимум отсекаются серые схемы. В итоге потребители на выходе получат более качественные товары и услуги, а зарплата из конвертов будет платиться по безналичному расчету, так как и положено. Разве не к этому мы и должны стремится. А рынок ЕС нас к этому и приведет.

Так что у кого есть силы, желание и время, тот обязательно дождется лучших времен. Умейте ждать и все придет вовремя.

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