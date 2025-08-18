12 стратегических целей правительства: от $120 млрд на армию до зимней стабильности

Проект Программы действий Кабинета министров Украины предусматривает 12 стратегических приоритетов, первым из которых является оборона и безопасность.

Об этом на презентации проекта Программы заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Приоритет № 1: оборона и безопасность — $120 млрд бюджет войны

Первый приоритет правительства предусматривает привлечение дополнительного финансирования от партнеров для производства оружия и обеспечения армии.

Бюджет войны на 2026 год составит $120 млрд (Украина плюс партнеры). Не менее 50% средств на вооружение будет потрачено на закупку украинского оружия.

Также планируется трансформация Сил обороны, единая политика строительства фортификационных и защитных сооружений, радиоэлектронной борьбы и защиты неба.

Предусмотрено масштабирование внутреннего производства по датской модели, запуск Defence City и развитие инноваций, улучшенные условия службы.

Приоритет № 2: антикоррупция через цифровизацию

Вторым приоритетом является антикоррупция, которая предусматривает прозрачное, быстрое и безопасное взаимодействие государства с гражданином и бизнесом.

Для этого будут внедряться дорожные карты с ЕС и запускаться новый Таможенный кодекс.

Будут добавлены новые цифровые сервисы — е-Нотариат, е-Суд, ЦНАП 2.0, которые снижают коррупцию и повышают эффективность взаимодействия с государством.

Приоритет № 3: евроинтеграция — все 6 кластеров

Следующим приоритетом является евроинтеграция, в частности готовность открыть все 6 переговорных кластеров о вступлении в Европейский Союз.

Приоритет № 4: благосостояние и поддержка ВПЛ

Восстановление прифронтовых территорий и поддержка ВПЛ — единая межправительственная программа компенсации за утраченное жилье для перемещенных лиц, имущество которых осталось на временно оккупированных территориях, страхование рисков для бизнеса, поддержка аграриев и инфраструктуры безопасности.

Планируется аккумуляция минимум 25 млрд грн на ключевые нужды общин из различных программ в 2025 году и более 50 млрд грн в 2026-м.

Предусмотрен специальный экономический режим в прифронтовых регионах: условия для бизнеса и трудоустройства, индексация и развитие пенсионных и социальных программ.

Приоритет № 5: ветеранская политика

Запуск комплексной программы поддержки ветеранов, масштабирование центров, реабилитационные услуги, финансовая поддержка, удобные сервисы для военнослужащих и ветеранов в Дії.

Приоритет № 6: бизнес — мораторий на проверки

Мораторий на проверки бизнеса (5 лет), ускоренная приватизация, стимулы для производства в Украине, привлечение частного сектора в инфраструктуру и восстановление, открытие рынков и экспорт, дерегуляция, инвестфонды (из США и ЕС).

Приоритет № 7: макрофинансы и реформы — $37 млрд помощи

$37 млрд помощи на 2026-2027 годы, аудит расходов, вывод экономики из тени, новая программа МВФ, новый Таможенный кодекс.

Приоритет № 8: здоровье и спорт

Программа раннего выявления и профилактики неинфекционных заболеваний, медицинская инфраструктура, реабилитация, протезирование, кадровое обеспечение и условия работы, в частности в селах и на территориях, где ведутся боевые действия.

Приоритет № 9: образование и наука

Реформа оплаты труда педагогов, бесплатное школьное питание, качественное и доступное очное и дистанционное образование, технологии для онлайн-обучения, реформа профессионального образования и финансирование науки.

Приоритет № 10: культура

Восстановление и сохранение культурного наследия, институционализация памяти, стимулирование развития креативного предпринимательства и устойчивых институтов культуры.

Приоритет № 11: восстановление

Создание Фонда восстановления и комплексного Плана восстановления Украины.

Крупные инфраструктурные проекты, восстановление жилья, логистики и инфраструктуры, проект Комплексное восстановление, связь с регионами и каждой общиной.

Планируется создание специальных программ для возвращения украинцев — жилье, работа и социальная поддержка, создание хабов в пилотных странах.

Приоритет № 12: зимняя стабильность

Безопасность критической инфраструктуры от дронов и ракетных ударов, энергетическая и физическая безопасность граждан и бизнеса, гарантии бесперебойного энергоснабжения для граждан и бизнеса в течение отопительного сезона 2025/2026.

Согласно закону о Кабинете министров, Программа деятельности правительства подается в Верховную Раду премьер-министром в срок до одного месяца со дня формирования Кабмина.

Программа считается одобренной, если за нее проголосовало большинство от конституционного состава Рады.

Согласно Конституции Украины, вопрос об ответственности Кабмина не может рассматриваться Радой в течение года после одобрения Программы деятельности правительства.

