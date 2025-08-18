12 стратегічних цілей уряду: від $120 млрд на армію до зимової стабільності
Проєкт Програми дій Кабінету міністрів України передбачає 12 стратегічних пріоритетів, першим з яких є оборона і безпека.
Про це на презентації проєкту Програми заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.
Пріоритет № 1: оборона і безпека — $120 млрд бюджет війни
Перший пріоритет уряду передбачає залучення додаткового фінансування від партнерів для виробництва зброї і забезпечення армії.
Бюджет війни на 2026 рік становитиме $120 млрд (Україна плюс партнери). Не менше 50% коштів на озброєння витрачатиметься на закупівлю української зброї.
Також планується трансформація Сил оборони, єдина політика будівництва фортифікацій і захисних споруд, радіоелектронної боротьби і захисту неба.
Передбачено масштабування внутрішнього виробництва за данською моделлю, запуск Defence City та розвиток інновацій, покращені умови служби.
Пріоритет № 2: антикорупція через цифровізацію
Другим пріоритетом є антикорупція, що передбачає прозору, швидку та безпечну взаємодію держави з громадянином і бізнесом.
Для цього впроваджуватимуться дорожні карти з ЄС та запускатиметься новий Митний кодекс.
Додаватимуться нові цифрові сервіси — е-Нотаріат, е-Суд, ЦНАП 2.0, які мають знизити корупцію та підвищити ефективність взаємодії з державою.
Пріоритет № 3: євроінтеграція — всі 6 кластерів
Наступним пріоритетом є євроінтеграція, зокрема готовність відкрити всі 6 переговорних кластерів про вступ в Європейський Союз.
Пріоритет № 4: добробут та підтримка ВПО
Відновлення прифронтових територій та підтримка ВПО — єдина міжурядова програма компенсації за втрачене житло для переміщених осіб, майно яких залишилося на тимчасово окупованих територіях, страхування ризиків для бізнесу, підтримка аграріїв і безпекової інфраструктури.
Планується акумуляція мінімум 25 млрд грн на ключові потреби громад з різних програм у 2025 році і понад 50 млрд грн у 2026-му.
Передбачено спеціальний економічний режим у прифронтових регіонах: умови для бізнесу та працевлаштування, індексацію та розвиток пенсійних і соціальних програм.
Пріоритет № 5: ветеранська політика
Запуск комплексної програми підтримки ветеранів, масштабування центрів, реабілітаційні послуги, фінансова підтримка, зручні сервіси для військовослужбовців та ветеранів у Дії.
Пріоритет № 6: бізнес — мораторій на перевірки
Мораторій на перевірки бізнесу (5 років), прискорена приватизація, стимули для виробництва в Україні, залучення приватного сектора в інфраструктуру та відновлення, відкриття ринків та експорт, дерегуляція, інвестфонди (з США та ЄС).
Пріоритет № 7: макрофінанси та реформи — $37 млрд допомоги
$37 млрд допомоги на 2026-2027 роки, аудит видатків, виведення економіки з тіні, нова програму МВФ, новий Митний кодекс.
Пріоритет № 8: здоров’я та спорт
Програма раннього виявлення та профілактики неінфекційних захворювань, медична інфраструктура, реабілітація, протезування, кадрове забезпечення й умови роботи, зокрема в селах та на територіях, де ведуться бойові дії.
Пріоритет № 9: освіта та наука
Реформа оплати праці педагогів, безоплатне шкільне харчування, якісна та доступна очна та дистанційна освіта, технології для онлайн-навчання, реформа професійної освіти та фінансування науки.
Пріоритет № 10: культура
Відновлення та збереження культурної спадщини, інституціоналізація пам’яті, стимулювання розвитку креативного підприємництва та стійких інституцій культури.
Пріоритет № 11: відбудова
Створення Фонду відновлення та комплексного Плану відновлення України.
Великі інфраструктурні проєкти, відновлення житла, логістики та інфраструктури, проєкт Комплексне відновлення, зв’язок з регіонами та кожною громадою.
Планується створення спеціальних програм для повернення українців — житло, робота та соціальна підтримка, створення хабів у пілотних країнах.
Пріоритет № 12: зимова стабільність
Безпека критичної інфраструктури від дронів та ракетних ударів, енергетична та фізична безпека громадян і бізнесу, гарантії безперебійного енергопостачання для громадян і бізнесу протягом опалювального сезону 2025/2026.
Згідно із законом про Кабінет міністрів, Програма діяльності уряду подається до Верховної Ради прем’єр-міністром у строк до одного місяця з дня формування Кабміну.
Програма вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу Ради.
Згідно з Конституцією України, питання про відповідальність Кабміну не може розглядатися Радою протягом року після схвалення Програми діяльності уряду.