12 стратегічних цілей уряду: від $120 млрд на армію до зимової стабільності

Проєкт Програми дій Кабінету міністрів України передбачає 12 стратегічних пріоритетів, першим з яких є оборона і безпека.

Про це на презентації проєкту Програми заявила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Пріоритет № 1: оборона і безпека — $120 млрд бюджет війни

Перший пріоритет уряду передбачає залучення додаткового фінансування від партнерів для виробництва зброї і забезпечення армії.

Бюджет війни на 2026 рік становитиме $120 млрд (Україна плюс партнери). Не менше 50% коштів на озброєння витрачатиметься на закупівлю української зброї.

Також планується трансформація Сил оборони, єдина політика будівництва фортифікацій і захисних споруд, радіоелектронної боротьби і захисту неба.

Передбачено масштабування внутрішнього виробництва за данською моделлю, запуск Defence City та розвиток інновацій, покращені умови служби.

Пріоритет № 2: антикорупція через цифровізацію

Другим пріоритетом є антикорупція, що передбачає прозору, швидку та безпечну взаємодію держави з громадянином і бізнесом.

Для цього впроваджуватимуться дорожні карти з ЄС та запускатиметься новий Митний кодекс.

Додаватимуться нові цифрові сервіси — е-Нотаріат, е-Суд, ЦНАП 2.0, які мають знизити корупцію та підвищити ефективність взаємодії з державою.

Пріоритет № 3: євроінтеграція — всі 6 кластерів

Наступним пріоритетом є євроінтеграція, зокрема готовність відкрити всі 6 переговорних кластерів про вступ в Європейський Союз.

Пріоритет № 4: добробут та підтримка ВПО

Відновлення прифронтових територій та підтримка ВПО — єдина міжурядова програма компенсації за втрачене житло для переміщених осіб, майно яких залишилося на тимчасово окупованих територіях, страхування ризиків для бізнесу, підтримка аграріїв і безпекової інфраструктури.

Планується акумуляція мінімум 25 млрд грн на ключові потреби громад з різних програм у 2025 році і понад 50 млрд грн у 2026-му.

Передбачено спеціальний економічний режим у прифронтових регіонах: умови для бізнесу та працевлаштування, індексацію та розвиток пенсійних і соціальних програм.

Пріоритет № 5: ветеранська політика

Запуск комплексної програми підтримки ветеранів, масштабування центрів, реабілітаційні послуги, фінансова підтримка, зручні сервіси для військовослужбовців та ветеранів у Дії.

Пріоритет № 6: бізнес — мораторій на перевірки

Мораторій на перевірки бізнесу (5 років), прискорена приватизація, стимули для виробництва в Україні, залучення приватного сектора в інфраструктуру та відновлення, відкриття ринків та експорт, дерегуляція, інвестфонди (з США та ЄС).

Пріоритет № 7: макрофінанси та реформи — $37 млрд допомоги

$37 млрд допомоги на 2026-2027 роки, аудит видатків, виведення економіки з тіні, нова програму МВФ, новий Митний кодекс.

Пріоритет № 8: здоров’я та спорт

Програма раннього виявлення та профілактики неінфекційних захворювань, медична інфраструктура, реабілітація, протезування, кадрове забезпечення й умови роботи, зокрема в селах та на територіях, де ведуться бойові дії.

Пріоритет № 9: освіта та наука

Реформа оплати праці педагогів, безоплатне шкільне харчування, якісна та доступна очна та дистанційна освіта, технології для онлайн-навчання, реформа професійної освіти та фінансування науки.

Пріоритет № 10: культура

Відновлення та збереження культурної спадщини, інституціоналізація пам’яті, стимулювання розвитку креативного підприємництва та стійких інституцій культури.

Пріоритет № 11: відбудова

Створення Фонду відновлення та комплексного Плану відновлення України.

Великі інфраструктурні проєкти, відновлення житла, логістики та інфраструктури, проєкт Комплексне відновлення, зв’язок з регіонами та кожною громадою.

Планується створення спеціальних програм для повернення українців — житло, робота та соціальна підтримка, створення хабів у пілотних країнах.

Пріоритет № 12: зимова стабільність

Безпека критичної інфраструктури від дронів та ракетних ударів, енергетична та фізична безпека громадян і бізнесу, гарантії безперебійного енергопостачання для громадян і бізнесу протягом опалювального сезону 2025/2026.

Згідно із законом про Кабінет міністрів, Програма діяльності уряду подається до Верховної Ради прем’єр-міністром у строк до одного місяця з дня формування Кабміну.

Програма вважається схваленою, якщо за неї проголосувала більшість від конституційного складу Ради.

Згідно з Конституцією України, питання про відповідальність Кабміну не може розглядатися Радою протягом року після схвалення Програми діяльності уряду.

