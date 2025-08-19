Для поддержки ВСУ: Украина получила от IT-коалиции оборудование на €10 млн

Украина получила от ІТ-коалиции очередную партию оборудования стоимостью €10 млн.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

ІТ-оборудование на сумму €10 млн: что известно

По информации оборонного ведомства, поставки состоялись в течение июля и августа. На этот раз партнеры передали:

Сейчас смотрят

6 948 ноутбуков для подразделений ВСУ и информационно-коммуникационных систем Оберег, Импульс и Медицинской информационной системы;

318 зарядных станций;

2 304 средства связи;

442 монитора;

оборудование для центров обработки данных Минобороны и ВСУ;

сетевое оборудование для ИКС Оберег;

маршрутизаторы, коммутаторы, лицензии и другое оборудование для внедрения программно-ориентированных сетей в ВСУ.

Отдельной партией Латвия передала еще 1 тыс. маршрутизаторов стоимостью более €77 тыс.

— Благодаря новой поставке от стран IT-коалиции мы сможем технически обеспечить подразделения ВСУ, в которых внедряются цифровые продукты и сервисы. Спасибо партнерам за усиление наших технологических возможностей, — отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Оксана Ферчук.

Это уже четвертая и пятая поставки от ІТ-коалиции в 2025 году. В январе Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине оборудование стоимостью €3,3 млн, в феврале — на €7,5 млн и в апреле — около €2 млн.

ІТ-коалиция поддерживает Вооруженные силы Украины и Министерство обороны в области ІТ, связи и кибербезопасности.

Сейчас в коалицию входят Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция и Япония. Лидеры коалиции — Эстония и Люксембург.

Источник : Минобороны

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.