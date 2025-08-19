Для підтримки ЗСУ: Україна отримала від IT-коаліції обладнання на €10 млн

Україна отримала від ІТ-коаліції чергову партію обладнання вартістю €10 млн.

Про це поінформували в Міністерстві оборони України.

ІТ-обладнання на суму €10 млн: що відомо

За інформацією оборонного відомства, постачання відбулося протягом липня та серпня. Цього разу партнери передали:

6 948 ноутбуків для підрозділів ЗСУ та інформаційно-комунікаційних систем Оберіг, Імпульс і Медичної інформаційної системи;

318 зарядних станцій;

2 304 засоби зв’язку;

442 монітори;

обладнання для центрів обробки даних Міноборони та ЗСУ;

мережеве обладнання для ІКС Оберіг;

маршрутизатори, комутатори, ліцензії та інше устаткування для впровадження програмно-орієнтованих мереж у ЗСУ.

Окремою партією Латвія передала ще 1 тис. маршрутизаторів вартістю понад 77 тис. євро.

– Завдяки новій поставці від країн IT-коаліції ми зможемо технічно забезпечити підрозділи ЗСУ, в яких впроваджуються цифрові продукти та сервіси. Дякую партнерам за посилення наших технологічних спроможностей, – зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Оксана Ферчук.

Це вже четверта та п’ята поставки від ІТ-коаліції у 2025 році. У січні Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю €3,3 млн, у лютому – на €7,5 млн та у квітні – близько €2 млн.

ІТ-коаліція підтримує Збройні сили України та Міністерство оборони в галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки.

Наразі до коаліції входять Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція та Японія. Лідери коаліції – Естонія та Люксембург.

