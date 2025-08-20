Карта боевых действий на 20 августа 2025 года – ситуация на фронте

За прошедшие сутки на фронте произошло 175 боевых столкновений. Враг нанес по позициям наших подразделений и населенным пунктам четыре ракетных и 82 авиационных удара, применив десять ракет и сбросив 153 КАБа.

Авиаударам подверглись населенные пункты: Гремьяч Черниговской области; Новая Слобода, Чернацкое Сумской области; Константиновка, Доброполье, Иванополье Донецкой области; Белогорье, Приморское Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.

Карта боевых действий в Украине на 20 августа 2025 года

Ситуация в Украине на 20 августа 2025

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях произошло семь боевых столкновений, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых авиабомб, а также осуществил 218 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Сейчас смотрят

На Южно-Слобожанском направлении ВСУ отразили пять атак вблизи Волчанска и Каменки.

На Купянском направлении произошло шесть атак в районах Кондрашевки, Синьковки, Загризового и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону Ямполя и Григоровки.

На Северском направлении наши защитники отразили два штурма вблизи Переездного и в сторону Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боевых столкновения в районе населенного пункта Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг 10 раз атаковал в районах Торецка, Щербиновки, Яблоневки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Никаноровка, Новоэкономичное, Червоный Лиман, Родинское, Проминь, Гродовка, Лисовка, Зверовое, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении ВСУ остановили 28 попыток врага прорвать оборону в районах населенных пунктов Грушевка, Зеленый Гай, Темировка, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Комышувахи.

На Приднепровском направлении произошло четыре боевых столкновения.

Потери врага в войне на 20 августа 2025 года

личного состава – около 1 072 700 (+920) человек,

танков – 11 119 (+1) ед.,

боевых бронированных машин – 23 152 (+4) ед.,

артиллерийских систем – 31748 (+50) ед.,

РСЗО – 1470 ед.,

средств ПВО – 1208 ед.,

самолетов – 422 ед.

вертолетов – 340 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 52 154 (+260) ед.,

крылатых ракет – 3565 (+7) ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 1 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 59 202 (+142) ед.,

специальная техника – 3943 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 274-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: 30 ОМБр/Генштаб

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.