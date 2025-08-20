Укр Рус
Карта бойових дій на 20 серпня 2025 – ситуація на фронті

український Град

Минулої доби на фронті відбулося 175 бойових зіткнень. Ворог завдав по позиціях наших підрозділів та населених пунктах чотирьох ракетних і 82 авіаційних ударів, застосувавши десять ракет та скинувши 153 КАБи.

Авіаударів зазнали населені пункти: Грем’яч Чернігівської області; Нова Слобода, Чернацьке Сумської області; Костянтинівка, Добропілля, Іванопілля Донецької області; Білогір’я, Приморське Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Карта бойових дій в Україні на 20 серпня 2025

Ситуація в Україні на 20 серпня 2025

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося сім бойових зіткнень, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 26 керованих авіабомб, а також здійснив 218 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Південно-Слобожанському напрямку ЗСУ відбили п’ять атак поблизу Вовчанська та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку відбулося шість атак в районах Кіндрашівки, Синьківки, Загризового та Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 33 рази в районах населених пунктів Зелена Долина, Колодязі, Мирне, Торське та у бік Ямполя й Григорівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили два штурми поблизу Переїзного та у бік Федорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано два боєзіткнення в районі населеного пункту Олександро-Шультине.

На Торецькому напрямку ворог 10 разів атакував в районах Торецька, Щербинівки, Яблунівки та Полтавки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 50 штурмів агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Никанорівка, Новоекономічне, Червоний Лиман, Родинське, Промінь, Гродівка, Лисівка, Звірове, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Новоукраїнка.

На Новопавлівському напрямку ЗСУ зупинили 28 спроб ворога прорвати оборону в районах населених пунктів Грушівка, Зелений Гай, Темирівка, Воскресенка, Зелене Поле та у бік Комишувахи.

На Придніпровському напрямку відбулося чотири боєзіткнення.

Втрати ворога у війні на 20 серпня 2025

  • особового складу – близько 1 072 700 (+920) осіб,
  • танків – 11 119 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23 152 (+4) од,
  • артилерійських систем – 31748 (+50) од,
  • РСЗВ – 1470 од,
  • засобів ППО – 1208 од,
  • літаків – 422 од
  • гелікоптерів – 340 од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 52 154 (+260) од,
  • крилатих ракет – 3565 (+7) од,
  • кораблів / катерів – 28 од,
  • підводних човнів – 1 од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 59 202 (+142) од,
  • спеціальна техніка – 3943 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 274-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: 30 ОМБр/Генштаб

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

