Украина планирует производить семь ракет Фламинго в день: СМИ показали эксклюзивные кадры

Украина на заводе компании Fire Point производит по одной ракете Фламинго, дальность полета которой достигает 3 000 км.

Об этом сообщает агентство Associated Press, журналисты которого побывали на заводе.

Что производят на заводе Fire Point

Из-за войны и ограниченной помощи от партнеров Украина стала мировым центром оборонных инноваций. Цель состоит в том, чтобы сравняться, а лучше — превзойти возможности России.

Сейчас смотрят

— Боевые действия в воздухе — это наша единственная реальная уязвимость на поле боя в настоящее время. У нас нет столько человеческих ресурсов и денег, сколько у них (россиян, — Ред.), — сказала Ирина Терех, руководитель производства компании Fire Point.

Так, на заводе Fire Point собирают ударные дроны FP-1, которые могут лететь на 1 600 км. А еще там изготавливают крылатую ракету Фламинго, дальность полета которой составляет 3 000 км.

По словам Арсена Жумадилова, директора Агентства оборонных закупок Минобороны Украины, для нашего государства лучшей гарантией является способность защищать себя, а не полагаться на кого-то.

На сегодня правительство Украины ежегодно закупает оружие на сумму около $10 млрд у отечественных производителей. Однако украинский оборонный комплекс имеет потенциал продавать в три раза больше.

Ракета Фламинго (FP-5)

В этом году компания испытала свою первую крылатую ракету Фламинго FP-5. Она способна преодолеть 3 000 км и попасть в пределах 14 м от цели. Это одна из крупнейших ракет такого типа в мире.

Полезная нагрузка такой ракеты — 1 150 кг.

Первые версии ракеты из-за заводской ошибки получились розового цвета, поэтому ее назвали Фламинго. Так это название и прижилось.

Завод Fire Point производит одну ракету Flamingo в день. Однако к октябрю надеются производить до семи ракет в день.

Украинские ударные дроны FP-1

Основатели компании, группа близких друзей, решили разработать и производить дроны, которые по мощности могли бы сравниться с иранскими Шахедами (Shahed). Сейчас компания производит около 100 дронов FP-1 в день, стоимость каждого — $55 тыс.

Дрон FP-1 несет 60 кг взрывчатки. 60% ударов по целям на территории РФ (НПЗ, склады с оружием и т. д.) — это дроны FP-1.

Источник : AP News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.