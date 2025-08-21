Україна планує виробляти сім ракет Фламінго на день: ЗМІ показали ексклюзивні кадри

Україна на заводі компанії Fire Point виготовляє по одній ракеті Фламінго, далекобійність якої сягає 3 000 км.

Про це повідомляє агентство Associated Press, журналісти якого побували на заводі.

Що виготовляють на заводі Fire Point

Через війну та обмежену допомогу від партнерів Україна стала світовим центром оборонних інновацій. Мета полягає в тому, щоб зрівнятися, а краще – перевершити можливості Росії.

– Бойові дії в повітрі — це наша єдина реальна вразливість на полі бою на цей час. Ми не маємо стільки людських ресурсів і грошей, скільки вони (росіяни, – Ред.) — сказала Ірина Терех, керівниця виробництва компанії Fire Point.

Так, на заводі Fire Point збирають ударні дрони FP-1, які можуть летіти на 1 600 км. А ще там виготовляють крилату ракету Фламінго, далекобійність якої — 3 000 км.

За словами Арсена Жумаділова, директора Агенції оборонних закупівель Міноборони України, для нашої держави найкращою гарантією є здатність захищати себе, а не покладатися на когось.

На сьогодні уряд України щорічно закуповує зброю на суму близько $10 млрд у вітчизняних виробників. Проте український оборонний комплекс має потенціал продавати втричі більше.

Ракета Фламінго (FP-5)

Цьогоріч компанія випробувала свою першу крилату ракету Фламінго FP-5. Вона здатна подолати 3 000 км і влучити в межах 14 м від цілі. Це одна з найбільших ракет такого типу у світі.

Корисне навантаження такої ракети – 1 150 кг.

Перші версії ракети через заводську помилку вийшли рожевого кольору, тому її назвали Фламінго. Так ця назва й прижилася.

Завод Fire Point виготовляє одну ракету Flamingo на день. Проте до жовтня сподіваються виготовляти до семи ракет на день.

Українські ударні дрони FP-1

Засновники компанії, група близьких друзів, вирішили розробити та виробляти дрони, які за потужністю могли б зрівнятися з іранськими Шахедами (Shahed). Зараз компанія виробляє приблизно 100 дронів FP-1 на день, вартість кожного – $55 тис.

Дрон FP-1 несе 60 кг вибухівки. 60% ударів по цілях на території РФ (НПЗ, склади зі зброєю тощо) – це дрони FP-1.

Джерело : AP News

