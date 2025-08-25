Зеленский и Келлог обсудили давление на РФ и возвращение украинских детей

Президент Владимир Зеленский провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, во время которой обсуждались вопросы безопасности, военного сотрудничества и возвращения похищенных Россией украинских детей.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

Встреча Зеленского и Келлога: что известно

— Украина чрезвычайно благодарна Соединенным Штатам за поддержку, и мы ценим, что президент Трамп так настроен достичь реального мира. Очень важно воплотить все результаты — политические, оборонные, экономические, достигнутые во время нашей встречи вместе с европейскими лидерами в Вашингтоне, — отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что саммит был успешным и продемонстрировал настоящее единство между Европой и Америкой.

Сейчас смотрят

Зеленский выразил надежду, что в ближайшее время будут определены ключевые основы гарантий безопасности для Украины.

— Обсудили, как можем повлиять на россиян, заставить их к реальным переговорам и окончанию войны. Санкции, пошлины — все должно оставаться на повестке дня. Мы готовы говорить в формате лидеров. Именно такой формат нужен, чтобы решить ключевые вопросы. Теперь нужна такая же готовность в Москве, — отметил он.

По словам Зеленского, для Украины и США чрезвычайно важно военное сотрудничество. Он назвал две возможности: соглашение о покупке оружия и соглашение о дронах, которое “может значительно укрепить наши арсеналы”.

— Сохраняем темп и в работе в рамках PURL. Это важный инструмент закупки американского оборудования за средства партнеров, и сейчас активно работаем над привлечением дополнительных стран, — отметил президент.

Зеленский обсудил с Келлогом вопрос возвращения похищенных россиянами украинских детей.

— Очень надеемся, что Америка, президент и первая леди США и в дальнейшем будут прилагать личные усилия, чтобы вернуть всех похищенных Россией детей, — подчеркнул он.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.