Зеленський і Келлог обговорили тиск на РФ та повернення українських дітей
Президент Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, під час якої обговорювалися питання безпеки, військової співпраці та повернення викрадених Росією українських дітей.
Про це глава держави повідомив у Telegram.
Україна вдячна США за підтримку – Зеленський
– Україна надзвичайно вдячна Сполученим Штатам за підтримку, і ми цінуємо, що президент Трамп так налаштований досягти реального миру. Дуже важливо втілити всі результати – політичні, оборонні, економічні, досягнуті під час нашої зустрічі разом із європейськими лідерами у Вашингтоні, – зазначив Зеленський.
Він наголосив, що саміт був успішним і продемонстрував справжню єдність між Європою та Америкою.
Зеленський висловив сподівання, що найближчим часом будуть визначені ключові основи гарантій безпеки для України.
– Обговорили, як можемо вплинути на росіян, змусити їх до реальних переговорів та закінчення війни. Санкції, мита – усе має лишатися на порядку денному. Ми готові говорити у форматі лідерів. Саме такий формат потрібен, щоб вирішити ключові речі. Тепер потрібна така ж готовність у Москві, – зазначив він.
За словами Зеленського, для України та США надзвичайно важлива військова співпраця. Він назвав дві можливості: угоду про купівлю зброї та угоду щодо дронів, яка “може значно зміцнити наші арсенали”.
– Зберігаємо темп і в роботі у межах PURL. Це важливий інструмент закупівлі американського обладнання за кошти партнерів, і зараз активно працюємо над залученням додаткових країн, – зазначив президент.
Зеленський обговорив із Келлогом питання повернення викрадених росіянами українських дітей.
– Дуже сподіваємося, що Америка, президент і перша леді США і надалі докладатимуть особистих зусиль, щоб повернути всіх викрадених Росією дітей, – наголосив він.