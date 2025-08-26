Евгения Мороз, редактор ленты новостей
Новогеоргиевка и Запорожское под контролем Сил обороны – Генштаб
Силы обороны Украины полностью контролируют Запорожское и Новогеоргиевку, что на границе Донецкой и Днепропетровской областей.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
По сообщению Генштаба, украинские защитники остановили продвижение врага на границе Днепропетровской и Донецкой областей.
Село Запорожское находится под полным контролем Вооруженных Сил Украины. Российская армия активно пытается захватить этот населенный пункт.
Также активные боевые действия продолжаются в районе села Новогеоргиевка.
— Информация об оккупации россиянами обоих этих населенных пунктов не соответствует действительности, — добавили в Генштабе.
На этом участке фронта украинские военные наносят сокрушительные потери оккупантам.
