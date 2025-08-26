Сили оборони України повністю контролюють Запорізьке та Новогеоргіївку, що на межі Донецької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Сили оборони контролюють Запорізьке та Новогеоргіївку

За повідомленням Генштабу, українські захисники зупинили просування ворога на межі Дніпропетровської та Донецької областей.

Зараз дивляться

Село Запорізьке перебуває під повним контролем Збройних Сил України. Російська армія активно намагається захопити цей населений пункт.

Також активні бойові дії тривають в районі села Новогеоргіївка.

– Інформація про окупацію росіянами обох цих населених пунктів не відповідає дійсності, – додали у Генштабі.

На цій ділянці фронту українські військові завдають нищівних втрат окупантам.

Раніше у Deepstate повідомили, що ворог окупував два населених пункти у Дніпропетровській області. Йдеться про Запорізьке та Новогеоргіївку.

Речник ОСУВ Дніпро пізніше заявив, що російські військові зайшли у ці населені пункти та намагаються закріпитися.

– Так, росіяни зайшли та намагаються закріпитися. Наші б’ються, щоб втримати позиції, – розповів Трегубов.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.