Евгения Мороз, редактор ленты новостей
2 мин.

Ситуация на фронте и гарантии безопасности: Зеленский провел совещание с военными

Зеленський і військові
Фото: Офис президента

Владимир Зеленский провел совещание с военными. Глава государства обсудил ситуацию на фронте и границе государства.

Об этом президент Украины сообщил в своем Telegram.

Зеленский провел совещание с военными: что известно

Президент обсудил с военными ситуацию вдоль линии соприкосновения и в приграничных зонах. Также говорили о создании резервов и работе с партнерами по вопросам гарантий безопасности для Украины.

На встрече подробно проанализировали потребности подразделений на ключевых направлениях фронта.

— Очень важно, что характер ситуации в приграничных районах Сумской и Харьковской областей определяют именно наши подразделения. Особо отмечу 225 штурмовой полк, 71 отдельную егерскую бригаду и наши подразделения ССО, — написал Зеленский.

В обсуждении особое внимание уделили Донецкой области и Запорожью. Александр Сырский доложил президенту об обеспечении резервов для Сил обороны.

Зеленский заявил, что в течение недели состоятся встречи и контакты по гарантиям безопасности для Украины.

— Отметили, что нужно ускорять динамику работы. Оборонная составляющая гарантий безопасности должна быть детализирована в ближайшее время, — добавляет президент.

