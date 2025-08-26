Ситуація на фронті та гарантії безпеки: Зеленський провів нараду із військовими

Володимир Зеленський провів нараду із військовими. Глава держави обговорив ситуацію на фронті та кордоні держави.

Про це президент України повідомив у своєму Telegram.

Зеленський провів нараду з військовими: що відомо

Президент обговорив із військовими ситуацію уздовж лінії зіткнення та в прикордонних зонах. Також говорили про створення резервів і роботу з партнерами щодо безпекових гарантій для України.

Детально на зустрічі проаналізували потреби підрозділів на ключових напрямках фронту.

– Дуже важливо, що характер ситуації в прикордонних районах Сумської та Харківської областей визначають саме наші підрозділи. Особливо відзначу 225 штурмовий полк, 71 окрему єгерську бригаду та наші підрозділи ССО, – написав Зеленський.

У обговоренні особливу увагу приділили Донеччині та Запоріжжю. Олександр Сирський доповів президенту щодо забезпечення резервів для Сил оборони.

Зеленський заявив, що протягом тижня відбудуться зустрічі та контакти щодо гарантій безпеки для України.

– Відзначили, що треба прискорювати динаміку роботи. Оборонна компонента безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом, – додає президент.

