Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Субсидії в Україні: що зміниться з 1 вересня
Що відбувається з мозком після використання ChatGPT – дослідження
Терміново
Вибухи в Мукачеві: є влучання по одному з підприємств міста та постраждалі
Якими будуть комунальні платежі з 1 вересня: газ, світло, вода
Здавалася життєрадісною: друг Нати Лайм розповів про стан блогерки перед смертю
Євгенія Мороз, редакторка стрічки новин
2 хв.

Ситуація на фронті та гарантії безпеки: Зеленський провів нараду із військовими

Зеленський і військові
Фото: Офіс президента

Володимир Зеленський провів нараду із військовими. Глава держави обговорив ситуацію на фронті та кордоні держави.

Про це президент України повідомив у своєму Telegram.

Зеленський провів нараду з військовими: що відомо

Президент обговорив із військовими ситуацію уздовж лінії зіткнення та в прикордонних зонах. Також говорили про створення резервів і роботу з партнерами щодо безпекових гарантій для України.

Зараз дивляться

Детально на зустрічі проаналізували потреби підрозділів на ключових напрямках фронту.

– Дуже важливо, що характер ситуації в прикордонних районах Сумської та Харківської областей визначають саме наші підрозділи. Особливо відзначу 225 штурмовий полк, 71 окрему єгерську бригаду та наші підрозділи ССО, – написав Зеленський.

У обговоренні особливу увагу приділили Донеччині та Запоріжжю. Олександр Сирський доповів президенту щодо забезпечення резервів для Сил оборони.

Зеленський заявив, що протягом тижня відбудуться зустрічі та контакти щодо гарантій безпеки для України.

– Відзначили, що треба прискорювати динаміку роботи. Оборонна компонента безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом, – додає президент.

Читайте також
Сибіга пояснив Рубіо позицію України щодо гарантій безпеки
Андрій Сибіга

Пов'язані теми:

Війна в УкраїніВолодимир ЗеленськийЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь