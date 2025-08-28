В настоящее время в Украине продолжается военное положение и объявлена всеобщая мобилизация, которой подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет. В связи с этим довольно часто проводятся проверки документов как на блокпостах, так и непосредственно на улицах.

Чтобы разъяснить, могут ли полиция и военные проверять документы у пассажиров остановленного автомобиля, мы пообщались с адвокатом юридической компании Riyako&partners Екатериной Анищенко.

Законна ли проверка документов пассажиров автомобиля

Пассажиров рассматривают как пассивных участников дорожного движения. При исполнении служебных обязанностей полиция имеет право проверять документы всех лиц, находящихся в транспортном средстве.

Полицейские руководствуются статьей 32 закона О Национальной полиции, которая четко определяет порядок и условия проверки документов. Они могут останавливать граждан и проверять наличие паспорта или военно-учетного документа, особенно в условиях военного положения.

— Сотрудники полиции имеют право запрашивать и требовать документы как у водителя автомобиля, так и у пассажиров транспортного средства. В частности, это касается всех военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, — говорит эксперт.

В каких случаях военные могут проверять документы у пассажиров авто

В то же время адвокат отмечает, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) не имеют права проверять документы без присутствия полиции. То есть проверка документов осуществляется только при участии сотрудников полиции.

Сотрудники ТЦК имеют ограниченные полномочия. Их главная роль заключается в организации призыва и мобилизации, но самостоятельно требовать документы, удостоверяющие личность, они не могут — только в присутствии полицейских.

На блокпостах, как правило, присутствуют и полиция, и сотрудники ТЦК. Именно полиция осуществляет остановку транспортного средства и проверку документов у военнообязанных лиц.

— Сотрудникам ТЦК запрещено самостоятельно останавливать транспортные средства — у них нет таких полномочий, — подчеркнула адвокат.

По словам эксперта, на блокпостах может присутствовать военная служба правопорядка, которая может проверять документы, но осуществлять задержание или доставку в ТЦК они не имеют права.

Имеют ли право проверять документы у пассажиров автомобилей

В настоящее время все военнообязанные лица обязательно должны иметь при себе два документа:

паспорт гражданина Украины;

военно-учетный документ.

В случае отсутствия документов лицо задерживается.

— Сотрудники полиции имеют право останавливать транспортное средство и проверять военнообязанных лиц в реестре Оберіг. Если лицо находится в розыске, его доставляют в ближайший пункт ТЦК. Если же документов нет, составляется протокол об административном задержании и доставке в пункт ТЦК, что предусмотрено законом, — подчеркнула эксперт.

Итак, у военнообязанных обязательно должны быть паспорт и военно-учетный документ. Если отсутствует хотя бы один из этих документов, проводится административное задержание.

— В связи с военным положением проверяются персональные данные лиц. Если во время проверки в системе Оберіг выясняется, что лицо находится в розыске (имеет красную отметку), его доставляют в ближайший отдел ТЦК для выяснения обстоятельств, — рассказала Екатерина Анищенко.

