Мужчин в возрасте 18-22 года уже начали выпускать за границу — ГПСУ
С 28 августа вступило в силу постановление Кабинета министров Украины №1031 о разрешении военнообязанным мужчинам в возрасте 18-22 лет выезжать за границу. Уже есть первые желающие.
Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.
Выезд за границу мужчин 18-22 года: что известно
По словам Демченко, пограничники уже сообщили о первых желающих уехать за границу среди мужчин 18-22 лет.
— Пограничники уже имеют первых желающих выехать за границу среди мужчин 18-22 лет. Кто-то из них уже успел оформить документы, — сказал спикер ГПСУ.
Что же касается женщин-депутатов, которым, согласно постановлению правительства, также разрешен выезд за границу, то они пока еще не могут воспользоваться этим правом, поскольку, по словам Демченко, отмена запрета еще не была опубликована в Правительственном курьере.
Источник: телемарафон