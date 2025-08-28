С 28 августа вступило в силу постановление Кабинета министров Украины №1031 о разрешении военнообязанным мужчинам в возрасте 18-22 лет выезжать за границу. Уже есть первые желающие.

Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко.

Выезд за границу мужчин 18-22 года: что известно

По словам Демченко, пограничники уже сообщили о первых желающих уехать за границу среди мужчин 18-22 лет.

— Пограничники уже имеют первых желающих выехать за границу среди мужчин 18-22 лет. Кто-то из них уже успел оформить документы, — сказал спикер ГПСУ.

Что же касается женщин-депутатов, которым, согласно постановлению правительства, также разрешен выезд за границу, то они пока еще не могут воспользоваться этим правом, поскольку, по словам Демченко, отмена запрета еще не была опубликована в Правительственном курьере.

Источник: телемарафон

