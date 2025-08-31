Большинство украинцев (59%) поддерживают прекращение боевых действий и поиск компромисса. В то же время 20% респондентов считают, что война должна продолжаться до возвращения оккупированных Донбасса и Крыма, а еще 13% – до восстановления контроля над территориями в пределах линии разграничения по состоянию на 23 февраля 2022 года.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы Рейтинг, проведенного 21-23 августа.

Украинцы поддерживают прекращение войны и поиск компромисса

По мнению 82% опрошенных, реалистичным путем завершения войны являются переговоры: из них 62% высказались за поиск компромисса с привлечением других стран, а 20% – за прямые переговоры Киева с Москвой.

Как выяснили социологи, 75% респондентов считают, что Украина должна согласиться на прекращение огня только при условии международных гарантий безопасности.

Среди ключевых гарантий безопасности украинцы называют:

финансирование армии и поставки оружия от партнеров – 52%;

обязательства союзников вступить в войну в случае повторного нападения – 48%;

международное патрулирование воздушного и морского пространства – 44%.

На вопрос: Что сейчас самое важное? 58% опрошенных назвали гарантии финансирования украинской армии со стороны западных партнеров и поставки оружия в достаточном объеме. В то же время 31% считают главной задачей возвращение оккупированных территорий.

Также большинство респондентов убеждены, что Украина ведет войну с Россией прежде всего за будущее своих детей (60%) и за свободу (44%).

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет во всех подконтрольных правительству регионах, где на момент опроса была украинская мобильная связь.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу населенного пункта, а погрешность – не более 2,5% с доверительной вероятностью 0,95.

