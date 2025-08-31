Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный остается политиком с самым высоким уровнем доверия среди украинцев.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного группой Rating Group 21-23 августа.

Кого бы поддержали украинцы в случае выборов

Валерию Залужному доверяют 74% украинцев. Президент Владимир Зеленский получил 68% доверия, а руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов – 59%.

В случае проведения президентских выборов наибольшую поддержку среди избирателей получил бы Зеленский. За него готовы проголосовать 35% респондентов. Вторую позицию занял бы Залужный с 25%.

На парламентских выборах лидировала бы условная политическая сила во главе с Залужным – за нее отдали бы голоса 24% опрошенных.

Второе место могло бы принадлежать блоку Зеленского (20%). Далее в рейтинге – Европейская солидарность с результатом 7%, а также условные партии Кирилла Буданова и полка Азов, которые получили по 6%.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с помощью компьютера).

В нем приняли участие 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет из всех подконтрольных правительству регионов, где на момент исследования была украинская мобильная связь.

Выборка является репрезентативной по возрасту, полу и типу населенного пункта. Максимальная погрешность результатов – не более 2,5% с доверительной вероятностью 0,95.

По сравнению с предыдущими опросами, показатели остаются стабильными.

В июле Залужному доверяли 73% украинцев, Зеленскому – 67%, Буданову – 56%.

В феврале уровень доверия составлял: Залужный – 76%, Зеленский – 65%. Несмотря на незначительные колебания, изменения находятся в пределах статистической погрешности.

