Заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева дала разъяснения по организации обучения с 1 сентября и возможных изменениях для школьников в новом учебном году.

Что изменится в школах с 1 сентября 2025 года, читайте в нашем материале.

Как будут работать школы с 1 сентября

Заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева пояснила, что приказ № 1112, который касается дистанционного обучения, отменили из-за договоренности между МОН и прифронтовыми регионами, которые имеют особые условия безопасности.

Сейчас смотрят

— Хотя приказ и отменили, но МОН не отказывается от главных идей, которые в него были заложены, и будет дальше работать над их воплощением. Проблема заключалась в некачественной коммуникации МОН — донесении этих идей до общественности, — сообщила Надежда Кузьмичева.

В то же время от ключевых положений документа отказываться не планируют, ведь они касаются адаптации обучения к условиям войны, в частности педагогического патронажа и работы дистанционных классов.

По ее словам, МОН планирует интегрировать его основные идеи в другие нормативные акты до 1 сентября, поэтому организация учебного процесса и в дальнейшем будет зависеть от конкретных обстоятельств в каждом регионе.

Изменения в школах Украины с 1 сентября:

С 1 сентября украинские школьники могут получать образование очно, в смешанном формате или дистанционно.

Минимальная наполняемость дистанционных классов отменена, поэтому теперь для их открытия действуют те же правила, что и для очных или смешанных классов. А это как минимум пять учеников в соответствии с законом

Дистанционные классы могут открывать любые школы, независимо от того, имеют ли они полную линейку параллелей, и даже те учреждения, которые работают в обычном или смешанном режиме.

Учащиеся также могут выбрать индивидуальные формы обучения: семейное образование или экстернат. МОН призывает обеспечивать очное обучение там, где ситуация с безопасностью и условия позволяют это сделать.

Формат обучения определяет руководитель школы или областная военная администрация. Для офлайн-занятий необходимо наличие укрытия в учреждении или не далее 500 метров от него.

В смешанном формате школы могут чередовать дни или недели очного и дистанционного обучения по утвержденному расписанию.

Даже в регионах, не относящихся к прифронтовым, возможен переход на дистанционное обучение в течение года, если этого потребует ситуация с безопасностью или эпидемиологическая ситуация.

Что изменится в школах с 1 сентября: обучение на прифронтовых территориях

На прифронтовых территориях возможны все формы обучения:

очная,

смешанная,

дистанционная

индивидуальная.

Для офлайн-занятий, кроме укрытия, необходимы решения совета обороны области, педагогического и родительского советов.

Учащиеся на временно оккупированных территориях могут учиться дистанционно по полной программе, в семейной форме, на экстернате или под педагогическим патронажем. МОН советует выбирать патронаж, ведь он предусматривает индивидуальный план, адаптированный под потребности ученика, и сохраняет связь с учителем.

Изменения в школах с 1 сентября 2025 года для тех, кто за границей

Дети, находящиеся за границей, могут выбрать несколько вариантов обучения. Если они посещают местную школу, то параллельно имеют возможность проходить украиноведческий компонент в украинской школе дистанционно, это примерно 5-8 часов в неделю, без чрезмерной нагрузки.

Если же ребенок не учится в школе страны пребывания, он может получать образование полностью дистанционно в украинском заведении. Кроме того, доступны индивидуальные формы обучения, такие как экстернат или семейное образование.

Источник : Суспільне

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.