Для мільйонів українських дітей 1 вересня – це особливий день, адже він символізує не лише повернення до навчання, а й нові знання, знайомства та виклики. Попри складні умови, все більше школярів повертаються до очного навчання, а держава поступово створює можливості для безпечного освітнього процесу.

Скільки школярів навчаються віддалено у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Скільки учнів навчаються в українських школах дистанційно

За словами прем’єр-міністра Юлії Свириденко, сьогодні навчальний рік розпочали 3,5 мільйона українських школярів. Все більше дітей повертаються за парти, отже очно навчатимуться близько 2,3 мільйона учнів, а кількість тих, хто залишився на дистанційному форматі, зменшилася на 103 тисячі порівняно з минулим роком.

– Ще понад 338 тисяч дітей, які сьогодні не можуть почати навчальний рік в Україні, продовжують здобувати освіту дистанційно в українських школах, – написав Лісовий у мережі Facebook.

Більше ніж 300 тисяч дітей, які перебувають за кордоном або на тимчасово окупованих територіях, продовжують навчатися за українською системою освіти, зокрема через програму українознавчого компонента. Загалом за кордоном навчаються 302 889 учнів, на ТОТ — 35 361.

Мінімальна кількість учнів у дистанційному класі

Згідно з частиною 2 статті 12 Закону Про освіту, кількість учнів у класі державного чи комунального закладу освіти не може бути меншою за 5 осіб. Але зазвичай дистанційний клас формується щонайменше з 20 дітей. Водночас засновники шкіл мають право зменшити цю норму:

до 10 учнів, якщо йдеться про школи, розташовані на тимчасово окупованих або прифронтових територіях, а також у селах і селищах по всій Україні;

до 15 учнів, для закладів освіти в інших містах.

Ця вимога щодо мінімальної наповнюваності не поширюється на заклади спеціальної та спеціалізованої освіти.

Школа має право організувати навчання у дистанційній формі навіть тоді, коли в ній відсутні окремі паралелі класів. Головна умова, щоб таких відсутніх паралелей було не більше двох. Наприклад, у закладі можуть функціонувати дистанційні класи з 1-го по 6-й і з 8-го по 11-й, але не бути 7-го класу. Це не перешкоджає роботі школи в дистанційному режимі.

У межах одного дистанційного класу всі учні повинні навчатися за єдиною освітньою програмою. Це правило дає змогу вчителям ефективніше працювати з різними категоріями дітей, тими, хто залишається на територіях, підконтрольних уряду України, хто перебуває на тимчасово окупованих землях чи навчається з-за кордону.

Скільки триває урок на дистанційному навчанні

Згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я України № 1371, під час дії воєнного стану або надзвичайних ситуацій інтенсивність дистанційних занять у синхронному режимі має певні обмеження.

Безперервна робота за комп’ютером не повинна перевищувати таких норм:

1–2 класи: можна проводити 2 уроки по 30 хвилин або 3 уроки по 20 хвилин;

3–4 класи: можливі варіанти — 2 уроки по 45 хвилин, 3 по 30 хвилин або 4 по 20 хвилин;

5–6 класи: дозволено 2 уроки по 45 хвилин, 3 по 35 хвилин або 4 по 25 хвилин;

7–9 класи: можна організовувати 2 уроки по 45 хвилин, 3 по 40 хвилин, 4 по 30 хвилин або 5 по 25 хвилин;

10–11 класи: передбачено 3 уроки по 45 хвилин, 4 по 35 хвилин, 5 по 30 хвилин або 6 по 25 хвилин.

Ці обмеження спрямовані на збереження здоров’я учнів під час тривалого перебування за комп’ютером.

