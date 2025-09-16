Ликвидировано семь новых схем для уклонистов: СБУ и полиция провели масштабные задержания
В западных, центральных и южных регионах страны задержали еще десять организаторов схем для уклонистов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Как задержали организаторов схем для уклонистов
По информации правоохранителей, “дельцы” продавали уклонистам фиктивные документы или переправляли их за украинскую границу.
Стоимость таких услуг варьировалась от $2 тыс. до $12 тыс.
В Одесской области было сразу четыре таких сделки, в которых участвовали шесть местных жителей.
– Некоторые из дельцов для конспирации даже переодевали своих клиентов в “пиксель”, чтобы довезти их до границы. Других – прятали в багажниках авто, – говорится в сообщении ведомства.
Также задержали 27-летнего одессита, который на личном компьютере подделывал справки с тяжелыми диагнозами для военнообязанных.
Между тем в Черкасской области разоблачили 50-летнего администратора канала в Telegram, который рассказывал информацию о маршрутах движения и базировании мобильных групп ТЦК на территории региона.
– На Буковине военная контрразведка СБУ задержала двух должностных лиц Черновицкого ТЦК, которые подвозили призывников к границе с ЕС, а затем подсказывали маршрут ее незаконного пересечения через леса, – добавили в СБУ.
В Тернополе военные контрразведчики Службы безопасности задержали работника местного коммунального предприятия, который снимал уклонистов с розыска. Для этого фигурант использовал свои связи в ТЦК.
Подозреваемым сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ, незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенной по предварительному сговору группой лиц, а также злоупотреблении влиянием.
Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.