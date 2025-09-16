У західних, центральних та південних регіонах країни затримали ще десятьох організаторів схем для ухилянтів.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Як затримали організаторів схем для ухилянтів

За інформацією правоохоронців, “ділки” продавали ухилянтам фіктивні документи або переправляли їх за український кордон.

Вартість таких послуг варіювалась від $2 тис. до $12 тис.

В Одеській області було одразу чотири таких оборудки, в яких брали участь шестеро місцевих жителів.

– Деякі з ділків для конспірації навіть переодягали своїх клієнтів у “піксель”, щоб довезти їх до кордону. Інших – ховали в багажниках авто, – йдеться у повідомленні відомства.

Також затримали 27-річного одесита, який на особистому комп’ютері підробляв довідки з тяжкими діагнозами для військовозобов’язаних.

Тим часом на Черкащині викрили 50-річного адміністратора каналу в Telegram, який розповідав інформацію щодо маршрутів руху та базування мобільних груп ТЦК на території регіону.

– На Буковині військова контррозвідка СБУ затримала двох посадовців Чернівецького ТЦК, які підвозили призовників до кордону з ЄС, а потім підказували маршрут його незаконного перетину через ліси, – додали у СБУ.

У Тернополі військові контррозвідники Служби безпеки затримали працівника місцевого комунального підприємства, який знімав ухилянтів з розшуку. Для цього фігурант використовував свої зв’язки в ТЦК.

Підозрюваним повідомили про підозру в перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, незаконному переправленні осіб через державний кордон, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також зловживанні впливом.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

