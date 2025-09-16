Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка оставил записку с угрозами
Подозреваемый в убийстве правого активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон написал записку накануне убийства.
Об этом в эфире Fox News рассказал директор ФБР Каш Патель.
Убийство Чарли Кирка: что было в записке подозреваемого
Патель рассказал, что в записке Робинсона говорилось о том, что он имеет возможность устранить Чарли Кирка и сделает это.
– Когда его спросили, почему, он сказал – некоторую ненависть невозможно решить разговором, – рассказал директор ФБР.
Также Патель сообщил, что записку уничтожили, но следователи собрали судебно-медицинские доказательства ее существования и подтвердили ее содержание. Для этого допросили свидетелей.
По мнению представителей правоохранительных органов, Робинсон действовал в одиночку, когда застрелил Кирка. Однако они проверяют, не мог ли быть причастен к планированию этого убийства кто-то еще.
Ранее стало известно, что Робинсон отправлял сообщения через Discord, в которых признавался в убийстве своим друзьям.
Официального признания Тайлера Робинсона в убийстве пока нет. Он отказывается сотрудничать с ФБР.
Однако сосед подозреваемого по комнате сотрудничает со следствием. Он был партнером Тайлера Робинсона, который решился на операцию по смене пола.
Что известно об убитом Чарли Кирке
Напомним, Чарли Кирк – один из самых известных активистов правого движения в США и близкий соратник президента Дональда Трампа.
Его бийство произошло 10 сентября во время выступления во внутреннем дворе Университета долины Юты.
Он активно распространял консервативные идеи в университетах с либеральными взглядами, таким образом создавая платформу для будущих избирательных процессов.
При жизни он был известен агрессивным продвижением разрешения на ношение оружия, критикой ЛГБТ-сообщества, призывами к запрету абортов и противоречивыми заявлениями о коронавирусе.
Кроме того, Кирк выступал против помощи Украине и критиковал президента Владимира Зеленского, хотя и отмечал, что не испытывает особой симпатии к РФ.
Президент Дональд Трамп лично сообщил о его смерти у себя в сети Truth Social.
– Великий, даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не владел сердцем молодежи Соединенных Штатов Америки лучше, чем Чарли. Его любили и уважали все, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя, – написал тогда глава Белого дома.
Правоохранители задержали первого подозреваемого в тот же день, но во время допроса выяснилось, что он не причастен к инциденту.
Позже, 11 сентября, Тайлер Робинсон сам сдался полиции и был арестован. Его поместили в тюрьму округа Юта без права выхода под залог.
Президент США заявил, что его администрация приложит все усилия, чтобы привлечь к ответственности не только исполнителей, но и тех, кто способствует политическому насилию, в частности организации, которые его финансируют или поддерживают.