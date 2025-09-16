Подозреваемый в убийстве правого активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон написал записку накануне убийства.

Об этом в эфире Fox News рассказал директор ФБР Каш Патель.

Убийство Чарли Кирка: что было в записке подозреваемого

Патель рассказал, что в записке Робинсона говорилось о том, что он имеет возможность устранить Чарли Кирка и сделает это.

– Когда его спросили, почему, он сказал – некоторую ненависть невозможно решить разговором, – рассказал директор ФБР.

Также Патель сообщил, что записку уничтожили, но следователи собрали судебно-медицинские доказательства ее существования и подтвердили ее содержание. Для этого допросили свидетелей.

По мнению представителей правоохранительных органов, Робинсон действовал в одиночку, когда застрелил Кирка. Однако они проверяют, не мог ли быть причастен к планированию этого убийства кто-то еще.

Ранее стало известно, что Робинсон отправлял сообщения через Discord, в которых признавался в убийстве своим друзьям.

Официального признания Тайлера Робинсона в убийстве пока нет. Он отказывается сотрудничать с ФБР.

Однако сосед подозреваемого по комнате сотрудничает со следствием. Он был партнером Тайлера Робинсона, который решился на операцию по смене пола.

Что известно об убитом Чарли Кирке

Напомним, Чарли Кирк – один из самых известных активистов правого движения в США и близкий соратник президента Дональда Трампа.

Его бийство произошло 10 сентября во время выступления во внутреннем дворе Университета долины Юты.

Он активно распространял консервативные идеи в университетах с либеральными взглядами, таким образом создавая платформу для будущих избирательных процессов.

При жизни он был известен агрессивным продвижением разрешения на ношение оружия, критикой ЛГБТ-сообщества, призывами к запрету абортов и противоречивыми заявлениями о коронавирусе.

Кроме того, Кирк выступал против помощи Украине и критиковал президента Владимира Зеленского, хотя и отмечал, что не испытывает особой симпатии к РФ.

Президент Дональд Трамп лично сообщил о его смерти у себя в сети Truth Social.

– Великий, даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не владел сердцем молодежи Соединенных Штатов Америки лучше, чем Чарли. Его любили и уважали все, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и семье. Чарли, мы любим тебя, – написал тогда глава Белого дома.

Правоохранители задержали первого подозреваемого в тот же день, но во время допроса выяснилось, что он не причастен к инциденту.

Позже, 11 сентября, Тайлер Робинсон сам сдался полиции и был арестован. Его поместили в тюрьму округа Юта без права выхода под залог.

Президент США заявил, что его администрация приложит все усилия, чтобы привлечь к ответственности не только исполнителей, но и тех, кто способствует политическому насилию, в частности организации, которые его финансируют или поддерживают.

Источник : Fox News

