Підозрюваний у вбивстві правого активіста Чарлі Кірка Тайлер Робінсон написав записку напередодні стрілянини.

Про це в ефірі Fox News розповів директор ФБР Каш Патель.

Вбивство Чарлі Кірка: що було в записці підозрюваного

Патель розповів, що у записці Робінсона йшлось про те, що він має можливість усунути Чарлі Кірка і зробить це.

– Коли його запитали, чому, він сказав – певну ненависть неможливо вирішити розмовою, – розповів директор ФБР.

Також Патель повідомив, що записку знищили, але слідчі зібрали судово-медичні докази її існування та підтвердили її зміст. Для цього допитали свідків.

На думку представників правоохоронних органів, Робінсон діяв наодинці, коли застрелив Кірка. Однак вони перевіряють, чи не міг бути причетним до планування цього вбивства хтось іще.

Раніше стало відомо, що Робінсон надсилав повідомлення через Discord, в якому зізнався у вбивстві своїм друзям.

Офіційного зізнання Тайлера Робінсона у вбивстві поки що немає. Він відмовляється співпрацювати з ФБР.

Однак сусід підозрюваного по кімнаті співпрацює зі слідством. Він був партнером Тайлера Робінсона, який зважився на операцію зі зміни статі.

Що відомо про вбитого Чарлі Кірка

Нагадаємо, Чарлі Кірк – один із найвідоміших активістів правого руху в США і близький соратник президента Дональда Трампа.

Його вбивство сталося 10 вересня під час його виступу у внутрішньому дворі Університету долини Юти.

Він активно поширював консервативні ідеї в університетах із ліберальними поглядами, створюючи платформу для майбутніх виборчих процесів.

За життя він був відомий агресивним просуванням дозволу на носіння зброї, критикою ЛГБТ-суспільства, закликами до заборони абортів та суперечливими твердженнями про коронавірус.

Крім того, Кірк виступав проти допомоги Україні та критикував президента Володимира Зеленського, хоча й зазначав, що не відчуває особливих симпатій до РФ.

Президент Дональд Трамп особисто повідомив про його смерть у себе в мережі Truth Social.

– Великий, навіть легендарний Чарлі Кірк помер. Ніхто не розумів і не володів серцем молоді Сполучених Штатів Америки краще, ніж Чарлі. Його любили і поважали всі, особливо я, і тепер його більше немає з нами. Меланія і я висловлюємо співчуття його прекрасній дружині Еріці та родині. Чарлі, ми любимо тебе, – написав тоді очільник Білого дому.

Правоохоронці затримали першого підозрюваного того ж дня, але під час допиту з’ясувалось, що він не причетний до інциденту.

Пізніше, 11 вересня, Тайлер Робінсон сам здався поліції і був заарештований. Його помістили у в’язницю округу Юта без права виходу під заставу.

Президент США заявив, що його адміністрація докладе всіх зусиль, щоб притягнути до відповідальності не лише виконавців, а й тих, хто сприяє політичному насильству, зокрема організації, що його фінансують чи підтримують.

